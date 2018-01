Shows na Avenida Paulista e festas celebram o ano-novo em SP

Para animar a chegada de 2017, o tradicional réveillon da Av. Paulista conta com grandes nomes da música brasileira

Foto: Debora Klempous/Estadão

+ Após a apresentação da dupla sertaneja Edson e Hudson, Emicida reforça sua conexão com a África, estabelecida em seu segundo álbum, ‘Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa’. ‘Boa Esperança’ e ‘Passarinhos’, gravada com Vanessa da Mata, ganharam videoclipes. O rapper inicia o show às 20h30.

Foto: Célia Santos/Divulgação

+ Daniela Mercury estará no palco a partir de 22h30 para fazer a contagem regressiva anunciando 2017, entre um clássico do axé e outro. Com 30 anos de carreira, a baiana deve relembrar ‘O Canto da Cidade’, ‘Maimbê Dandá’ e ‘O Mais Belo dos Belos’.

Foto: Marcos Hermes/Divulgação

+ Ao lado da banda Bixiga 70, Elza Soares faz show do álbum ‘A Mulher do Fim do Mundo’ (2015), à 0h50. O disco foi aclamado ao redor do mundo por sua mistura de samba e guitarras distorcidas, concebida por músicos da cena contemporânea de São Paulo.

+ A festa começa às 18h com discotecagem de Leandro Pardi, que também toca nos intervalos dos shows. A Banda Glória fecha a noite, a partir de 1h40.

+ O palco estará localizado na altura do nº 500 da Av. Paulista. É recomendado ir de transporte público. Estações de metrô da Linha 2 – Verde estarão abertas.

+ A PM fará a segurança no local, ao lado de 600 seguranças contratados. O evento terá 370 banheiros químicos e 24 ambulâncias estarão de prontidão.

