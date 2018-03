A soprano Anna Caterina Antonacci se apresenta ao lado do pianista Maciej Pikulski, na atual temporada do Mozarteum. O programa traz obras de compositores italianos e franceses e será encerrado com a ‘Chanson Bohème’, de ‘Carmen’.

Anna Caterina Antonacci

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500.

2ª (3) e 4ª (5), 21h.

R$ 80/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.