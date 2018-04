Divirta-se indica 25 atrações para aproveitar o aniversário de São Paulo

André Carmona e Renato Vieira

Foto: Gabriel Quintão/Divulgação

1) O Teatro Municipal abre sua programação com o Barbatuques e a violonista Badi Assad, às 11h. O tenor Jean Willian canta com a Orquestra Filarmônica Bachiana (15h), seguido pelo Bloco Ilú Obá de Min com Juçara Marçal e Fabiana Cozza (17h), e por Liniker e os Caramelows (foto acima) com Ensemble Vocal Paulista (19h). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

2) O Mercado Municipal recebe shows de choro e samba, começando às 11h com integrantes do Clube do Choro de São Paulo. Às 13h, vem Osvaldinho da Cuíca e, às 15h, o grupo Demônios da Garoa, lembrando ‘Trem das Onze’, ‘Samba do Arnesto’ e outros sucessos de Adoniran Barbosa. R. da Cantareira, 306, Centro. Grátis.

Foto: As Bahias e a Cozinha Mineira/Divulgação

3) No Centro Cultural da Juventude, Tássia Reis e MC Soffia dão início à festa, às 16h. O grupo As Bahias e a Cozinha Mineira (foto acima) faz show às 18h, com as músicas do álbum ‘Mulher’ (2015). Fechando a noite, às 20h, o rapper Rashid mostra o repertório do disco ‘A Coragem da Luz’ (2016). Av. Dep. Emílio Carlos, 3.641, V. N. Cachoeirinha. Grátis.

4) No Parque do Carmo, o rapper Rael é o primeiro a se apresentar, às 14h. Na sequência, às 16h, vem o grupo Tribo de Jah, convidando os ex-Cidade Negra Ras Bernardo e Da Gama. O local ainda tem opções para crianças a partir das 11h, com circo, oficinas e contação de histórias. Av. Afonso de Sampaio e Souza, 951, Itaquera. Grátis.

Foto: Fábio Motta/Estadão

5) Com o show ‘Pai e Filho’, Moraes Moreira e Davi Moraes (foto acima) encerram a programação do Centro Cultural Grajaú, às 20h. Antes, tem shows da cantora Luana Bayô e do coletivo Pagode da 27 (às 16h) e do grupo de forró Bicho de Pé (18h). R. Prof. Oscar Barreto Filho, 252, Capela do Socorro. Grátis.

Foto: Mara Fernandes/Divulgação

6) Zeca Baleiro (foto acima) é convidado do show do grupo de forró Rastapé, na Chácara do Jockey, às 14h. Depois, às 16h, Wilson Simoninha e Max de Castro fazem, com Sandra de Sá, o Baile do Simonal. O local também tem atrações infantis, a partir das 11h. Av. Prof. Francisco Morato, 5.300, V. Sônia. Grátis.

7) O cantor Filipe Catto retoma seu show em homenagem a Cássia Eller no Centro Cultural São Paulo, às 19h. Ele relembra grandes sucessos, como ‘Malandragem’ e ‘Por Enquanto’. Sala Adoniran Barbosa (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, 3397-4002. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

8) Formada por Edgard Scandurra, Taciana Barros, Antonio Pinto e uma trupe de crianças, o Pequeno Cidadão faz show de canções infantis no Sesc Pinheiros, às 17h, com participação de Jorge Du Peixe (Nação Zumbi). Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. R$ 9/R$ 30 (grátis para crianças até 12 anos, com ingressos já disponíveis na bilheteria).

Foto: Felipe Rau/Estadão

9) Influenciado pelo afrobeat, com pitadas do soul brasileiro de Tim Maia e de carnaval, o grupo Bixiga 70 (foto acima) toca as músicas do álbum ‘III’ – entre elas, ‘Ventania’ e ‘Mil Vidas’. BNegão e Russo Passapusso são os convidados especiais da apresentação, às 18h, no Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120. Grátis.

10) O espetáculo infantil ‘Fábulas de um Sótão’, de César Baptista, tem sessões gratuitas às 11h e às 15h no Teatro Sérgio Cardoso. O local ainda recebe show do Mustache e os Apaches, às 17h, e o Festival Bixiga Criativo, com exposições e food trucks nos arredores do teatro. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Grátis.

Foto: Filipe Araújo/Estadão

11) O Auditório Ibirapuera abre sua programação no foyer às 8h45, com o Coro da Escola do Auditório. Na plateia externa, a partir das 9h30, a Orquestra Brasileira do Auditório recebe Chico César, Jards Macalé, Marcelo Jeneci (foto acima) e Xênia França. Há também bate-papo com o filósofo Mario Sergio Cortella e o jornalista Gilberto Dimenstein. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2. Grátis.

Foto: Calefação Tropicaos/Divulgação

12) Criada em 2010, a festa Calefação Tropicaos (foto acima) faz uma edição especial para celebrar o aniversário da cidade, na Praça das Artes, das 14h às 23h. O repertório privilegia ritmos dançantes de todas as regiões do Brasil, desde canções dos Mutantes até o brega de Reginaldo Rossi. Av. São João, 281, Centro. Grátis.

13) Jovens de 12 a 21 anos compõem a Orquestra Instituto GPA, que homenageia a cidade em concerto na Catedral da Sé, às 11h, interpretando ‘Sampa’ (Caetano Veloso) e até o tradicional ‘Parabéns pra Você’. Com regência de Daniel Misiuk, também toca clássicos de Vivaldi, Beethoven e Bach. Pça. da Sé, s/nº, Sé.

Foto: Lua Music/Divulgação

14) Amelinha (foto acima) celebra 40 anos de carreira com o show ‘Janelas do Brasil’, em formato acústico, no Sesc Santana, às 18h. Além de interpretar seu grande sucesso, ‘Frevo Mulher’ (Zé Ramalho), ela relembra músicas de parceiros de estrada como Belchior, Raimundo Fagner e Geraldo Azevedo. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. R$ 7,50/R$ 25.

Foto: João Caldas/Divulgação

15) A programação infantil ocupa diversos teatros municipais, em todas as regiões da cidade. No Alfredo Mesquita (Av. Santos Dumont, 1.770, Santana) tem sessão de Henriques (foto acima) às 15h. Já no Arthur Azevedo (Av. Paes de Barros, 955, Mooca), no mesmo horário, é a vez da montagem Berenices. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Foto: Gal Oppido/Divulgação

16) O vão livre do Masp recebe atividades circenses a partir das 10h. A Palhaça Rubra (foto acima) comanda uma trupe de músicos para criar esquetes contemporâneos, às 13h. Depois, às 15h, o Parlapatões, comemorando 20 anos de existência, reúne alguns dos mais hilários números do grupo. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp. Grátis.

17) Que tal redescobrir a principal avenida da cidade, guiado por especialistas, em uma expedição fotográfica? Essa é a proposta do Click a Pé, que organizará uma caminhada, das 9h às 14h, pela Paulista, percorrendo pontos como Conjunto Nacional e Masp. São 300 vagas disponíveis e é preciso se inscrever pelo site do evento (projetoclickape.com.br). Grátis.

Foto: Edson Kumasaka/Divulgação

18) Entre os espetáculos de teatro e dança, tem a peça Leite Derramado (foto acima), adaptação de Roberto Alvim para o livro de Chico Buarque, às 20h30, no Centro Cultural São Paulo (retirar ingresso 2h antes). Lá, às 14h, a Cia. Pia Fraus encena Gigantes de Ar, que recria o clima circense com palhaços e bonecos. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, 3397-4002. Grátis.

19) Em seu primeiro concerto do ano, o Teatro São Pedro recebe a Jazz Sinfônica às 17h, interpretando obras de compositores brasileiros. Em seguida, às 20h, a Orquestra do Theatro São Pedro toca peças de Altair Venâncio, George Gershwin e outros. R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Grátis (retirar ingresso a partir de 3ª, 24/1).

Foto: Secretaria Municipal de Cultura/Divulgação

20) Na Biblioteca Mário de Andrade, cinco atores fazem leitura dramática de textos que marcaram suas vidas. Regina Duarte abre a programação (às 15h), seguida por Pascoal da Conceição (16h), Juca de Oliveira (17h; foto acima), Bárbara Paz (18h) e Fúlvio Stefanini (19h). R. da Consolação, 94, metrô Anhangabaú. Grátis (retirar ingresso 1h antes de cada leitura).

21) Para celebrar o aniversário da cidade, o coletivo SP Safari promove roteiros com quatro temas ao longo de todo o dia, comandados por arquitetos e historiadores. Entre as opções na região central, estão ‘Pátio do Colégio e a História da Cidade’ (30 vagas) e também ‘Caminhos Urbanos: da Colina Histórica à

Metrópole’ (20 vagas). Grátis (é necessário fazer inscrição pelo site: bit.ly/spsafari).

Foto: Letícia Godoy/Divulgação

22) Das 10h às 21h, o MIS promove mais um Conexão Cultural (foto acima). Sob o tema ‘Praia de Paulista’, o evento reúne exposições, música, cinema e gastronomia. Entre as atrações, show do grupo Samba do Urso (13h) e o filme ‘Chega de Saudade’, de Laís Bodanzky, às 15h (retirar ingresso 1h antes). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Grátis.

23) Na Casa das Rosas (Av. Paulista, 37), às 10h, é possível conferir o ‘Sampoemas’. Às 11h, a Casa Mário de Andrade (R. Lopes Chaves, 546, Barra Funda) recebe a cantora Dani Mattos e o grupo Toque de Bambas. E, na Casa Guilherme de Almeida (R. Cardoso de Almeida, 1.943, Pacaembu), o cineasta Ugo Giorgetti fala sobre seus filmes (15h). Grátis.

24) Com uma das vistas mais bonitas da cidade, o Terraço Itália recebe o público nesta 4ª (25) com visitas guiadas ao terraço panorâmico, das 12h às 19h. O passeio (R$ 30) dá direito a um drinque. Mas quem consumir no bar ou no restaurante não paga pelo tour. Na ocasião, o bufê de almoço vai custar R$ 121. Av. Ipiranga, 344, 41º andar, Centro, 2189-2929.

Foto: Lucas Terribili/Divulgação

25) Cinco casas servirão suas versões do picadinho paulista, por R$ 39,90, não só nesta 4ª (25), mas nos almoços durante a semana (de 23/1 a 28/1). No Lá da Venda (R. Harmonia, 161, V. Madalena), o prato vem com tirinhas de filé mignon, ovo caipira, banana empanada, farofa e arroz (foto acima). O Na Cozinha (R. Haddock Lobo, 955, Jd. Paulista) serve o seu com minipasteis. A receita também estará no Obá (R. Dr. Melo Alves, 205, Cerq. César), no Dona Lucinha (Av. Chibarás, 399, Moema) e no Bar da Dona Onça (Av. Ipiranga, 200, Centro).