Confira a programação do aniversário de São Paulo

Para a celebração do aniversário de São Paulo, haverá palcos em todas regiões da cidade no sábado (24) e no domingo (25).

Pitty (foto) se apresenta no palco montado na zona leste no sábado, às 20h. No domingo, há apresentações da cantora Paula Lima com a Velha Guarda do Camisa Verde e Branco e da banda de reggae Tribo de Jah. Pq. Linear Rio Verde. R. Tomazzo Ferrara, s/n.

Programação completa:

Sáb. (24)

13h – Dead Rocks

14h – Mamagumbo

15h – Rafael Castro

16h30 – Jonnatan Doll

18h – Tigre Dente de Sabre

20h – Pitty

Apresentação: Daniel Belleza

Dom. (25)

12h30 – Capoeira União dos Palmares

13h – Parabola

13h40 – Capoeira União dos Palmares

14h – FL&Maskot

14h40 – Capoeira União dos Palmares

15h – Carolina Soares

15h40 – Samba Rock – Aula

16h – Velha Guarda do Camisa Verde e Branco convida Paula Lima

17h – Samba Rock – Aula

17h20 – Lei Di Dai

18h10 – Samba Rock – Aula

18h30 – De Menos Crime

20h30 – Tribo de Jah

Apresentação: Fernando Macário

Alice Caymmi e Dona Onete são os destaques do palco da zona oeste no sábado. No domingo, o trio Metá Metá e os pernambucanos da Nação Zumbi ( foto) encerram a programação. Lgo. da Batata, metrô Faria Lima, Pinheiros.

Programação completa:

Sáb. (24)

15h30 – Fanta Konatê

16h30 – Ilú Oba de Mim

17h – Negro Léo

18h30 – Paulo Barnabé & Patife Band

19h30 – Navegeodésica Cinemapa Las3r (entrada 1)

20h – Alice Caymmi

21h15 – Navegeodésica Cinemapa Las3r (entrada 2)

21h45 – Dona Onete

22h45 – Navegeodésica Cinemapa Las3r (entrada 3)

Performances

Keröáska

Apresentação

Catarina Deejah

Dom. (25)

15h – Pérola Negra

17h – Nômade Orquestra

18h – Jazz in Roots

18h30 – Metá Metá

19h30 – O Lendário Chucrobillyman

20h – Nação Zumbi

Apresentação: Catarina Dee Jah

Performances

Keröáska – formado por: Kaloan Meenochite, Pilantröpóv e Diego Monte Alto

Projeções

– Luiza Šø

– Gregorio Gananian e Gabriel Kerhart

– Bruno Nogueira

Luzes

– Paulinho Fluxus

Jorge Ben Jor (foto) sobe ao palco do centro às 16h. O cantor e compositor relembra sucessos como ‘Mas que Nada’ e ‘Chove Chuva’. Na sequência, vem o samba-rock do Clube do Balanço. Centro Esportivo e de Lazer Tietê. Av. Santos Dumont, 843, Luz. Dom. (25), 16h.

A banda Planta & Raiz é a primeira a se apresentar no palco da zona norte no sábado, às 13h. Karina Buhr (foto) sobe ao palco às 15h30. No domingo, Flora Mattos mostra seu rap às 19h30. O encerramento fica por conta do Baile do Simonal, com Max de Castro e Wilson Simoninha interpretando grandes sucessos do pai, Wilson Simonal. Av. Engenheiro Caetano Álvares, altura do nº 7.000, Santana.

Programação completa:

Sáb. (24)

13h – Planta e Raiz

14h – Núcleo Pavanelli de Teatro de Rua e Circo

15h – Jica Y Turcão

15h30 – Karina Buhr

16h30 – Vivendo do Ócio

17h30 – Dance of Days

18h30 – Dead Fish

19h30 – Diabos Mutantes

20h – Krisiun

Apresentador: Lenda ZN

Dom. (25)

12h – Quilombo Hi Fi

13h – Jr. Dread

14h30 – Green Team + Rincon

16h – Sombra

17h – Inventivos

18h – Leandro Lehart

19h30 – Flora Matos

21h – Baile do Simonal

Apresentador: Lenda ZN

Iara Rennó abre o palco da zona sul no sábado, às 14h. Odair José (foto) e Ira! se apresentam, às 17h e às 21h. No domingo, há shows de Thaíde e Detentos do Rap (17h), Pagode da 27 e Sombrinha (18h30) e Almir Guineto (19h45). Av. do Arvoeiro, s/n, Pq das Árvores, Grajaú.

Sáb. (24)

14h – Iara Rennó

15h30 – Tarântulas e Tarantinos

17h – Odair José

18h45 – Golpe de Estado

21h – Ira!

Intervalos: DJ Don KB

Dom. (25)

Abertura – Capoeira

14h – Grupo Recepção

15h15 – Carlos Dafé

17h – Thaíde convida Detentos do Rap

18h30 – Pagode da 27 convida Sombrinha

19h45 – Almir Guineto

Intervalos: Costa Senna e Dj Dri

Além dos palcos que fazem parte da festa oficial, a programação de aniversário também prevê a realização de saraus, concertos, oficinas e shows.

A Banda Sinfônica do Estado, a orquestra Jazz Sinfônica e a orquestra do Theatro São Pedro celebram o aniversário da cidade.

Teatro São Pedro (636 lug.). Dr. Albuquerque Lins, 207, S.Cecília, 3661-6529. Dom. (25), 11h (abertura). Grátis (retirar ingresso 1h antes).

A Orquestra Experimental de Repertório faz concerto com regência de Carlos Moreno e participação do pianista brasileiro Cristian Budu.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb. (24), 20h; dom. (25), 17h. R$ 10.

O empenho da Associação Parque do Minhocão para transformar o Elevado Costa e Silva em espaço permanente de lazer ganha reforço como Ver o Parque, que ocupará a via expressa com feira gastronômica, atividades esportivas, contação de histórias, apresentações musicais, oficinas, bate-papos, entre outras atividades.

Minhocão. Metrô S. Cecília. Dom. (25) 10h/22h. Grátis.

A celebração do Bar Brahma inclui city tour pela região central, com visita aos cartões postais da cidade, seguido por almoço com bufê completo e finalizado com show do Demônios da Garoa.

Av. São João, 677, metrô República, 3224-1250. Dom. (25), 10h. R$ 120/R$ 150.

A nova edição do Sampoemas terá a presença do sambista Osvaldinho da Cuíca para falar de sua experiência na cena musical paulistana. Em seguida, recital com cronistas e sarau.

Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. Dom. (25), 15h/21h. Grátis.

Com food trucks no estacionamento do museu, a Pinacoteca funcionará gratuitamente e tem horário estendido durante o fim de semana.

Pça. da Luz, 2, 3324-1000. Sáb. (24), 10h/22h, e dom. (25), 10h/20h.

No Museu Afro Brasil, abre a exposição ‘São Paulo 461’ que conta a história da cidade em pinturas, fotografias e outros objetos.

Pq. Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10, 3320-8900. Dom. (25), 12h.

Além da mostra ‘Arte Sacra na Ourivesaria’, o Museu de Arte Sacra terá visitas guiadas, nas quais será contada a história da cidade através do acervo.

Av. Tiradentes, 676, Luz, 3326-3336. Sáb. (24) e dom. (25), 11h.

As oficinas são o forte do projeto Meu Ibira. No sábado, há aulas de judô (11h) e de capoeira (14h). Durante todo o domingo, haverá oficinas de badminton e golfe.

Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, Vila Mariana, Portão 10. Sáb. (24) e dom. (25), 9h/17h. Grátis.

A segunda edição do festival We Love São Paulo traz DJs como os holandeses Blasterjaxx e Bassjackers para mais de oito horas de música eletrônica.

Audio Club. Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda, 3862-8279. Hoje (23), 23h. R$ 50/R$ 100. Cc. e cd.: todos.