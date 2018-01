Aniversário do Masp, shows do Harlem Globetrotters e outros passeios na cidade

+ O movimento Medita na Rua, que ocorre em várias cidades do mundo, organiza rodas abertas de meditação em espaços públicos, com duração de 20 minutos. Para esta 2ª edição, a recomendação é chegar 15 minutos antes, levar almofadas para se sentar e vestir camisetas brancas. Av. Paulista, 1.853, metrô Consolação. Dom. (1º), 11h. Grátis.

Feira SP UP

Produtores vendem comidas artesanais nesta edição. Uma aula de ioga começa às 9h; e, às 11h, o grupo Vem com Nóis conduz um circuito de corrida (inscrições pelo e-mail eventos@saopaulosauda vel.com.br). Mixcelânia. R. Mourato Coelho, 972, Pinheiros, 94754-5955. Dom. (1º), 10h/18h. Grátis.

Harlem Globetrotters

Famoso por unir técnica e diversão na hora de jogar basquete, o time americano faz turnê no Brasil, com quatro apresentações em São Paulo. Ginásio do Ibirapuera (10.332 lug.). R. Manoel da Nóbrega, 1.361, Ibirapuera, 4003-5588. Sáb. (30), 15h e 19h30; dom. (1º), 11h e 18h. R$ 80/R$ 380.

Instituto Moreira Salles

O IMS recebe o seminário ‘Cidades I Percepção e Comunicação’, um debate sobre a imagem da cidade para o brasileiro. Participam jornalistas como Marcelo Moura e Luciano Cury. IMS. Auditório. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 4ª (4), 10h/13h. Grátis. Inscrições: bit.ly/SemIMS

Masp 70 Anos

O museu oferece programação especial de aniversário: neste domingo (1º), o Vão Livre recebe, a partir das 11h, shows de músicos independentes, como Juçara Marçal, Paulinho Tó e a banda Teto Preto; a partir das 19h, especialmente para a data, serão abertas as persianas das janelas do 2º andar, onde estão as obras do acervo. Na 2ª (2), o local terá entrada gratuita e horário estendido, das 10h às 22h. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. Dom. (1º) e 2ª (2). Inf.: bit.ly/Masp70

Virada da Maturidade

Com sessões de cinema, palestras e práticas corporais para idosos, o evento é encerrado neste domingo (1º) com o show Ministério do Samba Convida Bernadete, que apresenta composições da cantora Jovelina Pérola Negra (Centro Cultural Fiesp. Palco Externo. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp). Hoje (29), sáb. (30) e dom. (1º). Grátis. Inf.: bit.ly/VirMat3