Aniversário de SP: mais de 60 atrações para comemorar a data

Alguma coisa acontece no coração de quem fica em São Paulo neste feriado prolongado. O aniversário de 462 anos da capital será celebrado com dezenas de atrações gratuitas, espalhadas por todas as regiões e para todos os públicos. Em música, há shows de bossa nova, axé, rap, rock, samba e repertório erudito. Ruas e avenidas recebem programação para as crianças, e os museus promovem diversas atividades. Assim, montamos um roteiro para você aproveitar a cidade – e, assim como os Novos Baianos, poder curti-la numa boa. Celso Filho e Renato Vieira (com colaboração de André Carmona)

Foto: Camila Cara/Divulgação

GILBERTO GIL

O baiano, que morou na cidade nos anos 1960, fecha a programação de aniversário. O público vai ouvir ‘A Paz’, ‘Toda Menina Baiana’, entre outras músicas. Centro Esportivo e de Lazer Tietê. Av. Santos Dumont, 843, Santana. Luz . 2ª (25), 16h.

BANDA GLÓRIA

Chico Buarque é o artista que a banda homenageia no show ‘Chico Paratodos’, com os grandes clássicos do compositor. Centro Cultural da Juventude. Av. Dep. Emílio Carlos, 3.641, V. Nova Cachoeirinha. Sáb. (23), 18h.

NEGRA LI

Misturando pop, reggae e soul music, a cantora apresenta as músicas de seu álbum mais recente, ‘Tudo de Novo’,lançado em 2012. Centro Cultural da Penha. Largo do Rosário, 20, Penha. Sáb. (23), 20h.

FABIANA COZZA

‘Partir’, seu quinto álbum, tem a Bahia como inspiração. O trabalho é composto por músicas de João Cavalcanti, Sérgio Pererê, entre outros. Centro Cultural Jabaquara. R. Arsênio Tavolieri, 1, Jd. Oriental. Sáb. (23), 20h.

PAULA MORELEMBAUM

‘Teleco-Bossa: o Show’ mostra a cantora interpretando músicas balançadas de Tom Jobim, Jorge Ben Jor, Vinicius de Moraes, entre outros autores. Centro Cultural São Paulo. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro. Sáb. (23), 19h.

DEMÔNIOS DA GAROA

Em show com participações de Juçara Marçal, Rodrigo Campos e Ogi, o lendário grupo destaca as músicas que marcaram sua trajetória. Centro Esportivo e de Lazer Tietê. Av. Santos Dumont, 843, Santana. 2ª (25), 16h.

Foto: Div.

DANIELA MERCURY

Uma das musas do axé faz esquenta carnavalesco em cima de um trio elétrico. Grandes sucessos de sua carreira e até rock serão interpretados pela cantora. Concentração: Av. Brig. Faria Lima, 1.635. Dom. (24), 15h30.

CARLOS LYRA

Um dos criadores da Bossa Nova, ele apresenta o show ‘Eu e a Bossa’, no qual também conta histórias sobre João Gilberto e Vinicius de Moraes. Galeria Olido. Av. São João, 473, República. Sáb. (23), 18h.

INVASORES DE CÉREBRO

O grupo punk está de volta com a formação composta por Ariel (vocal), Zorro (baixo), Popó (guitarra) e Cuga (bateria). CEU Meninos. R. Barbinos, 111, São João Climaco. Sáb. (23), 18h.

ABC NA BOCA DO POVO

A associação promove show com músicas carnavalescas. Agostinho é o vocalista e o músico Luiz Carlos Ferreira está na percussão. Centro Cultural da Penha. Largo do Rosário, 20, Penha. Sáb. (23), 11h.

JERRY ADRIANI

A Jovem Guarda também tem espaço nesta festa. O cantor continua a celebrar suas cinco décadas de carreira – ‘Doce Doce Amor’ é sua música mais famosa. Teatro Alfredo Mesquita. Av. Santos Dumont, 1.770, Santana. Sáb (23), 21h.

LUCIANA MELLO E JAIR OLIVEIRA

Além de homenagear o pai, Jair Rodrigues, cantando suas músicas, a dupla interpreta hits de suas respectivas carreiras. Teatro Arthur Azevedo. Av. Paes de Barros, 955, Mooca. Sáb. (23), 21h.

Foto: Sérgio Castro/Estadão

KARINA BUHR

Em seu terceiro álbum, ‘Selvática’, lançado no ano passado, ela defende o feminismo e deixa claro nas 11 músicas inéditas seu poder de contestação social. Teatro Cacilda Becker. R. Tito, 295, Lapa. Sáb. (23), 21h.

LEILA PINHEIRO

Formando um duo de piano e teclado com o músico Rodrigo Tavares, a cantora apresenta as músicas mais marcantes de sua carreira. Teatro Décio de Almeida Prado. R. Cojuba, 45 B, Itaim Bibi. Sáb. (23), 21h.

AS GALVÃO E BANDINHA POPULAR

A Bandinha Popular recebe As Galvão, dupla caipira com quase 70 anos de carreira, para relembrar clássicos do cancioneiro caipira. Teatro Flávio Império. R. Professor Alves Pedroso, 600, Cangaíba. Sáb. (23), 21h.

Foto: Jonas Tucci/Div.

O TERNO

Tim Bernardes (voz, guitarra e teclados), Guilherme D’ Almeida (baixo) e Biel Basile (bateria) formam o grupo, que começa a preparar seu terceiro álbum. Teatro Paulo Eiró. Av. Adolfo Pinheiro, 765, S. Amaro. Sáb. (23). 21h.

MAX DE CASTRO E JOÃO SABIÁ

Os dois artistas interpretam grandes sucessos dos anos 1960 e 1970, compostos por Jorge Ben Jor, Marcos Valle e outros. Teatro João Caetano. R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino. Sáb. (23), 21h.

LUIZ AYRÃO

Ele é autor de hits de Roberto Carlos : ‘Nossa Canção’ e ‘Ciúme de Você’. Mas também compôs sambas de grande sucesso, como ‘Porta Aberta’. Teatro Leopoldo Fróes. R. Antonio Bandeira, 114, S. Amaro. Sáb. (23), 20h

TETÊ ESPÍNDOLA

Com 38 anos de trajetória artística, a cantora de ‘Escrito nas Estrelas’ faz show que também inclui clássicos como ‘Carinhoso’. Teatro Zanoni Ferrite. Av. Renata, 163, V. Formosa. Sáb. (23), 20h.

Foto: Gabriel Wickbold/Div.

MARIA GADÚ

A cantora faz show de seu mais recente disco, ‘Guelã’, neste sábado (23). Ela também se apresenta no Sesc Itaquera na 2ª (25), às 17h. Casa de Cultura Palhaço Carequinha. R. Prof. Oscar Barreto Filho, 252, Pq. América. Sáb. (23), 20h

TONY TORNADO

Revelado em 1970, com ‘BR-3’, o cantor e ator se apresenta com o grupo Funkessência, além dos cantores Lincoln Tornado (seu filho) e Luana Jones. Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes. R. Inácio Monteiro, 6.900. Dom. (24), 19h

RASHID

Enquanto não lança seu primeiro álbum, o rapper – que já conta com dez anos de carreira – faz show com o repertório gravado em mixtapes. ‘Patrão’ e ‘Gratidão’ são músicas garantidas. CEU Jambeiro. Av. José Pinheiro Borges, 60, Guaianazes. Sáb. (23), 18h

TROVADORES URBANOS

Após mais de 100 mil serenatas, o grupo promete emocionar no aniversário da cidade. Ao lado de um grupo de choro, eles passeiam por locais históricos, saindo do Pátio do Colégio. Largo Páteo do Colégio. 2ª (25), 9h/15h.

RATOS DE PORÃO

Ícone do movimento punk paulistano desde os anos 1980, a banda que tem João Gordo à frente executa as canções do disco ‘Século Sinistro’, lançado em 2014. CEU Aricanduva. Av. Olga Fadel Abarca, 1, Jd. S. Terezinha. Sáb. (23), 18h.

Foto: César Ovalle/Div.

RAIMUNDOS

O quarteto formado em Brasília apresenta a turnê ‘Raimundos 20 Anos de Estrada’, que reúne sucessos escolhidos pelos fãs em votação na internet, além de outras canções. CEU Alvarenga. Estr. do Alvarenga, 3.752, Interlagos. Sáb. (23), 18h.

ROSANAH

Hits como ‘O Amor e o Poder’, ‘Vício Fatal’ e ‘Nem um Toque’ farão parte do repertório da cantora, que faz show voltado ao dance. CEU Casa Blanca. R. João Damasceno, 85, Jd. São Luís. Sáb. (23), 18h.

SEU CHICO

Liderada pelos músicos Vítor Araújo e Tibério Azul, a banda apresenta clássicos de toda a carreira de Chico Buarque. CEU Pêra Marmelo. R. Pêra-Marmelo, 226, Jd. S. Lucrecia. Sáb. (23), 18h.

SUPLA

Celebrando 30 anos de carreira, o cantor abre o baú de memórias e resgata êxitos como ‘Green Hair’ e ‘Garota de Berlim’, além de inéditas. Casa de Cultura Tendal da Lapa. R. Guaicurus, 1.000, Lapa. Sáb. (23), 19h.

RUAS DE LAZER

Entre domingo (24) e 2ª (25), as Ruas de Lazer abrem espaço para a recreação em diversas regiões. Blocos de rua, música e brincadeiras tradicionais estão entre as atividades. Confira os locais:

M’BOI MIRIM

Av. Luiz Gushiken, entre a R. Frederico Grotte e a R. José Barros

PARELHEIROS

R. Terezinha do Prado Oliveira e R. José Pedro de Borba

JAÇANÃ/TREMEMBÉ

Av. Antonio César Neto

PIRITUBA

R. Prof. Onésimo Silveira, entre a Av. Amador Aguiar e R. Jairo Almeida Machado

SÃO MIGUEL

Av. Marechal Tito, entre o nº 600 e o nº 1.325

CIDADE TIRADENTES

Av. dos Metalúrgicos, entre a Av. Luiz José Costa e a R. José Araújo Plácido

LAPA

Av. Sumaré, entre a Pça. Márcia Alberti Mammana e a R. Ministro Godói

BUTANTÃ

R. Major Walter Carlson, entre a Av. Carmélia Morano e a R. Hedair Labre França

CAMPO LIMPO

Av. Carlos Caldeira Filho, entre a R. Padre José de Jambeiro e a R. Lisse

ITAIM PAULISTA

Av. Barão de Alagoas, entre Av. Marechal Tito e R. Prof. Zeferino Ferraz

PALCOS

ERMELINO MATARAZZO

Anderson Sossego e Kisonzera abrem a roda de samba neste sábado (23), às 18h30. Depois, às 20h, a dupla Prettos revisita grandes nomes do gênero, como Cartola e Noel Rosa. Pça. Benedicto Ramos Rodrigues.

GLICÉRIO

Edi Rock, que lança o single ‘Cava Cava Parte 2’, é a principal atração do palco no sábado (23), às 20h.

A cantora Amanda Negrasim, às 17h, e o MC Di Função, às 18h30, completam a festa. Pça. Ministro Costa Manso.

VILA MARIA/ VILA GUILHERME

Com show repleto de sucessos, Rappin Hood relembra mais de 20 anos de carreira, sábado (23), às 20h. A abertura fica por conta de Mano Réu, às 18h30. Av. Curuçá, esq. Av. Guilherme Gothching.

PARQUE RAUL SEIXAS

O palco recebe MC Garden, sábado (23), às 20h, com a turnê ‘Geração de Pensadores’, além de cantar sucessos como ‘Isso É Brasil’. Antes, há show de Jé Versátil, às 17h. R. Murmúrios da Tarde, 211, Cohab 2, Itaquera.

Foto: Rafael Mattei/Div

PARELHEIROS

Criolo se apresenta às 18h de sábado (23) – e ele estará acompanhado por Dan Dan e DJ Marco. A rapper Sharylaine inicia os trabalhos às 17h. E a noite é encerrada pelo grupo Tocaias MCs. R. Terezinha Prado de Oliveira.

AVENIDA PAULISTA

+ O grupo Pia Fraus mostra, domingo (24), o espetáculo ‘Bichos do Brasil’. Na 2ª (25), é a vez de ‘Gigantes de Ar’. Ambos serão às 14h, na altura do nº 1.793.

+ A Pistinha, montada entre a R. da Consolação e a Pça. Oswaldo Cruz, une música e brincadeiras, domingo (24) e 2ª (25), das 12h às 16h. Na data do aniversário, tem show de MC Soffia.

+Na 2ª (25), o show ‘Beatles Para Crianças’ poderá ser visto na altura do Masp, às 15h.

PARQUE DOM PEDRO

No local onde estará uma nova unidade do Sesc, Reinaldo, ‘o príncipe do pagode’, se apresenta ao lado de Dudu Nobre. A bateria da Vai-Vai encerra a noite. Pça. São Vito, s/nº, Brás. 2ª (25), 17h.

MARATONA

Em sua 19ª edição, o Troféu Cidade de São Paulo celebra a data com uma corrida de 10 km, partindo do obelisco do Ibirapuera. Para se inscrever, há taxa de R$ 90 (inscrições no bit.ly/troSP). Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº. 2ª (25), 7h.

GUTO LACAZ NO IBIRAPUERA

Ele apresenta a intervenção ‘18’, no lago do parque. Lacaz criou um inusitado barco de 18 remos para um remador. Convidados irão navegá-lo. R. Pedro Álvares Cabral, s/nº. 2ª (25), 8h/17h.

TEATRO MUNICIPAL

Organizada pela rádio CBN, a manhã de comemorações traz diversas atrações – entre elas, a Orquestra Experimental de Repertório se apresenta com a sambista Fabiana Cozza. Pça. Ramos de Azevedo, s/n°, 3053-2100. 2ª (25), 8h30/12h.

TEATRO SÃO PEDRO

Três orquestras se apresentam nesta 2ª (25). A primeira delas, às 11h, é a Banda Sinfônica de São Paulo. Às 17h, é a vez da Jazz Sinfônica. Às 20h, a Orquestra do Theatro São Pedro. R. Dr. Albuquerque Lins, 207, Campos Elíseos, 3661-6600.

Foto: Sergio Castro/Estadão

CINEMATECA

Em forma de piquenique, o ‘Cine Parque’ tem atividades recreativas, feira e exibição de ‘O Menino e o Mundo’, indicado ao Oscar de melhor animação. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, V. Clementino, 3512-6111. Dom. (24), 15h/21h (filme, 19h30).

MIRANTE

O destaque da programação do Mirante 9 de Julho, com diversas atividades entre sábado (23) e 2ª (25), é o desfile do Bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, no domingo (24), a partir de 16h. R. Carlos Comenale, s/nº, Bela Vista,3111-6342.

CASA DOS TROVADORES

Nesta sexta-feira (22), os trovadores homenageiam São Paulo em sua seresta e inauguram uma sala com exposição sobre a carreira de Silvio Caldas. O espaço só funciona às sextas. R. Aimberê, 651, Perdizes, 2595-0100. 6ª, 18h/ 21h30.

MUSEU DA CASA BRASILEIRA

A ‘Oficina de Calçada’ faz referência aos famosos pisos de Mirthes dos Santos Pinto e propõe ao público construir sua própria calçada paulistana. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3032-3727. Dom. (24), 14h30.

MUSEU DO FUTEBOL

Na área externa, piquenique e brincadeiras de rua para crianças, como amarelinha e bolhas de sabão. Estádio do Pacaembu. Pça. Charles Miller, s/nº, 3664-3848. Sáb. (23) e dom. (24), 10h/17h.

PINACOTECA

Além da abertura da mostra com obras do acervo do Museu Paulista, haverá food trucks na área externa do museu e exibição de filmes nacionais no auditório. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. 2ª (25), 10h/18h.

MIS

Cinema, teatro, música e gastronomia estão na programação do projeto Conexão Cultural. Destaque para a pré-estreia do filme ‘Era o Hotel Cambridge’, às 19h. Av. Europa, 158, 2117-4777. 2ª (25), 12h/22h.

MUSEU AFRO BRASIL

Além da abertura de mostras de Fernando Ribeiro e Caíto, há lançamento do livro de Hélio Junqueira e Marcia da Silva Peetz sobre a história das feiras livres de São Paulo. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10, 3320-8900. Sáb. (23), 11h/17h.

Foto: Julia Sipereck/Divulgação

MUSEU DA IMIGRAÇÃO

Entre as atividades, domingo (24), às 10h, ‘São Paulo na Ponta do Lápis’ convida o público a fazer desenhos de observação. Mais tarde, às 15h, tem apresentação do Orquestra na Rua (foto). R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, 2692-1866.

MUSEU DE ARTE SACRA

Em uma visita guiada, o público conhece mais sobre os tijolos de adobe, utilizados na construção do museu. Haverá oficina para fabricar seu próprio tijolo. Av. Tiradentes, 676, 3326-3336. Sáb. (23) e dom. (24), 14h. Grátis.

HEINEKEN UP ON THE ROOF

O bar itinerante faz homenagem a SP, com show de Arnaldo Antunes e Mariana Aydar e a festa ‘Hitchcock’, da Casa 92. Ed. Mirante do Vale. R. Brig. Tobias, 118, Centro. 2ª (25), 16h/0h. Cadastro gratuito em bit.ly/heineroo

CAMINHADA NOTURNA

O passeio pelo Centro aborda histórias macabras dos prédios. O roteiro vai até o Cine Dom José, onde é exibido ‘Nosferatu’, de 1922. Há concurso de fantasias. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, 3256-7909. Dom. (24), 23h59. Grátis.

MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

A programação reúne shows e um festival gastronômico. Às 15h, há um cortejo da escola de samba Camisa Verde e Branco para lavar a escultura de Niemeyer. Às 16h, a festa ‘SP Sunset’. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, 3823-4600. 2ª (25), 10h/22h.

CASAS

+ No sábado (23), às 14h, uma visita guiada na Casa Guilherme de Almeida (R. Macapá, 187, Perdizes) aborda a paixão do artista por São Paulo – ele foi um dos criadores do brasão da cidade, por exemplo.

+ Em um dia de atividades, na 2ª (25), a Casa das Rosas (Av. Paulista, 37) hospeda o 12º Sampoemas, sobre a poesia paulistana. A programação traz projeções interativas e exibição de filmes.