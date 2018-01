Aniversário de Pinheiros, Virada da Maturidade e outros passeios para o fim de semana na cidade

+ Para o primeiro fim de semana da primavera, o Mercado Místico reúne expositores de pedras, relicários, incensos, artesanato, cosméticos veganos e outros produtos do gênero. O evento recebe apresentações de vários estilos de dança, como a do ventre (foto). Club Homs. Av. Paulista, 735, Bela Vista, 3289-4088. Sáb. (23) e dom. (24), 10h/20h. Grátis.

Festival DGR 2017

Realizado em 90 países, o passeio de motos ‘Distinguished Gentleman’s Ride’ estaciona no MorumbiShopping e se transforma em uma exposição de motos clássicas. Também haverá food trucks e, às 14h, show da cantora Miranda Kassin. Av. Roque Petroni Jr., 1.089, Jd. das Acácias, 5189-4800. Dom. (24), 12h/19h. Grátis.

Festival Pinheiros

Em seu aniversário de 457 anos, o bairro de Pinheiros reúne feira de saúde, com teste de glicemia e pressão; feira orgânica, com oficinas de receitas veganas; e a ‘São Paulo Saudável’, com cerca de 40 expositores de produtos artesanais. R. dos Pinheiros, s/nº. Dom. (24), 9h/19h. Grátis. Inf.: bit.ly/FestPinh

Street Markt

A Belas Artes comemora 92 anos em parceria com o Festival Cultural da Vila Mariana. Integram o evento performances de live painting – quando artistas fazem pinturas ao vivo -, atrações musicais com bandas formadas por alunos da faculdade e festival gastronômico. R. Dr. Álvaro Alvim, 90, V. Mariana, 5576-5300. Sáb. (23), 10h/21h. Grátis.

Vila Butantan

O centro de compras celebra a chegada da primavera com atrações musicais, oficinas, pratos típicos da estação e atividades infantis – como pintura facial nos dois dias, das 13h às 19h. No sábado (23), a banda Johnny Folk toca a partir das 20h; e a Folk It All toca no domingo (24), às 16h. R. Lemos Monteiro, 206, Butantã, 3564-8731. Sáb. (23), 13h/22h; dom. (24), 13h/21h. Grátis.

Virada da Maturidade

A 3ª edição oferece cerca de 200 atrações para idosos, com sessões de cinema, palestras e práticas corporais. A palestra ‘Recomeços na Maturidade’ (Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, Pinheiros), na 5ª (28), às 13h30, reúne relatos de experiências inovadoras no auge da maturidade. 4ª (27) a 1º/10. Grátis. Inf.: bit.ly/VirMat3