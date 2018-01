Aniversário da Vila Madalena, Jornada do Patrimônio e outros passeios para este fim de semana

Foto: Sylvia Masini

+ Exposições, shows, palestras, oficinas e visitas a edifícios históricos integram a Jornada do Patrimônio, com atrações gratuitas pela cidade. No sábado (19), às 20h, grupos de hip hop se apresentam na área externa do Teatro Municipal (Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro; foto). Visitas guiadas pelo teatro também ocorrem sábado (19), entre 10h e 14h, e domingo (20), entre 13h e 17h – com inscrições 1h antes, no próprio local.

Com repertório de samba-rock, o projeto O Baile do Simonal e os grupos Os Opalas e Farufyno se apresentam no salão da União Fraterna (R. Guaicurus, 1, Água Branca) às 18h de sábado (19). Entre os prédios abertos à visitação está a Casa de Dona Yayá (R. Maj. Diogo, 353, Bela Vista), construída em 1880 (sáb., 19/8, 11h e 14h30; dom., 20/8, 13h; com inscrições 20 min. antes).

QUANDO: Sáb. (19) e dom. (20), 10h/22h.

QUANTO: Grátis. Inf.: bit.ly/JornPatr

Foto: Agência The Ideah

+ No aniversário de 124 anos da Vila Madalena, a festa oficial na Paróquia de Santa Maria Madalena e São Miguel Arcanjo (foto) recebe food trucks, exposições, apresentações musicais e de artistas de rua. Às 18h30, um show de projeções ocorre na fachada da igreja. R. Girassol, 795, V. Madalena, 2478-82556. Sáb. (19), 10h/22h. Grátis. Inf.: bit.ly/AnivVMad

7ª Virada Sustentável

Em seu primeiro dia, nesta 5ª (24), o evento leva atrações a vários pontos da cidade. Na startup Brain Groenlândia, ocorre, a partir das 7h, uma festa matinal de abertura – com prática de ioga, DJ a atividades como massagem e pintura facial. Também na 5ª (24), uma oficina no Sesc Vila Mariana, das 11h às 13h, ensina como fazer uma luminária de garrafa; e, no Sesc Itaquera, o Brechó da Troca (10h30/12h) incentiva a troca de itens como roupas, acessórios, livros e CDs. 5ª (24) a 27/8. Grátis. Programação: bit.ly/VirSust

48ª Festa das Nações

A festa tem música ao vivo com grupos folclóricos e serve quitutes típicos de países como Portugal, Japão e Peru. R. Apiacás, 250, Perdizes, 3862-0369. Sáb. (19), 18h/22h30; dom. (20), 12h/20h. Grátis.

Bazar Flor Café

Na cafeteria do Museu do Futebol, o bazar reúne expositores que confeccionam os próprios produtos, como roupas, terrários, crochês e outros itens de brechós. Pça. Charles Miller, s/nº, Estádio do Pacaembu, 3362-0088. Sáb. (19) e dom. (20), 11h/18h. Grátis. Inf.: bit.ly/BazFlorCafé

Diálogos Transversais

Com a proposta de cruzar visões entre especialistas franceses e brasileiros, a Aliança Francesa estreia o ciclo de debates com o repórter de guerra Grégoire Deniau e seu testemunho sobre a travessia que fez no Mar Mediterrâneo em um barco clandestino. R. General Jardim, 182, metrô República, 3572-2379. 2ª (21), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Gibi tem História

A exposição dedicada às HQs brasileiras apresenta uma linha histórica com exemplares raros, entre títulos que começaram a ser publicados em 1905 e revistas popularizadas durante os anos 1980. Sesc Carmo. R. do Carmo, 147, Sé, 3111-7000. 9h30/19h30 (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 31/8.

PopHaus

O espaço tem oito opções de atividades esportivas ao ar livre, com jogos que usam objetos infláveis e desafiam a pontaria, como o ‘Foot Darts’ (foto abaixo), modalidade de futebol com um alvo gigante de cinco metros recheado de velcro. R. Dr. Rubens Gomes Bueno, 288, Chácara S. Antônio, 5641-1720. 12h/20h (sáb., 10h/22h; dom; 10h/18h). R$ 32/R$ 59.

Foto: Jotapê

SPAnimal

O evento traz serviços (muitos deles gratuitos) dedicados ao bem-estar dos animais de estimação – como vacinação antirrábica, orientações sobre guarda responsável, emissão de RGA e microchipagem. Pça. Charles Miller, s/nº, Pacaembu. Dom. (20), 9h/13h. Grátis.