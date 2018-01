Anita Malfatti ganha retrospectiva no MAM

Cercada de polêmicas, em 1917, Anita Malfatti (1889-1964) inaugurou uma mostra em São Paulo que abriu as portas para a arte moderna brasileira. Cem anos depois da exposição que antecedeu a Semana de Arte Moderna de 1922, a artista tem sua trajetória revista no MAM, a partir de quarta-feira (8).

Em ‘Anita Malfatti: 100 Anos de Arte Moderna’, a curadora Regina Teixeira de Barros selecionou cerca de 70 obras, percorrendo três fases da carreira da artista. Uma delas contempla o primeiro contato de Anita com as vanguardas estéticas do modernismo, quando estudou nos Estados Unidos e na Alemanha – o que inclui trabalhos da mostra de 1917, como ‘O Japonês’ (1915).

Em um segundo eixo, são exibidas criações de influência mais naturalista, feitas nos anos 1920. E, por fim, estão obras com temáticas populares, dos anos 1930 e 1940.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ONDE: MAM. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1300. QUANDO: Inauguração: 4ª (8). 10h/17h30 (fecha 2ª). Até 30/4. QUANTO: R$ 6 (sáb., grátis).