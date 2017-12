Animador independente Bill Plympton ganha retrospectiva no Belas Artes

O Caixa Belas Artes realiza, a partir de 5ª (14), uma retrospectiva completa da obra do animador americano, indicado ao Oscar de melhor curta de animação por ‘Your Face’ (1988) e ‘Guard Dog’ (2004). Apesar do reconhecimento, o diretor trabalha de maneira independente, negando contratos milionários da Disney. A programação – que exibe filmes como ‘Hair High’ (2004, foto) – inclui uma master class com o próprio animador, realizada no dia 15/4, às 18h30, no próprio Caixa Belas Artes.

5ª (14):

16h – Lucas the Ear of Corn (1977), Boomtown (1985), Your Face (1988), Love in The Fast Lane (1987), Drawing Lesson #2 (1988), One of Those Days (1988) e The Tune (1992), de Bill Plympton.

18h30 – Debate ‘Produção de Animação Autoral’ (entrada gratuita), com Rosana Urbes, Fábio Yamaji, Thomas Larson e César Cabral, mediado por Marcelo Marão.

Serviço: Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, Consolação, 2894-5781. R$ 10/R$ 5.