Animação de Charlie Kaufman está entre as estreias de cinema da semana

+ O roteirista e diretor Charlie Kaufman (‘Adaptação’, ‘Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças’) tem como tema central de seu trabalho a inadequação humana, especialmente na relação com o outro e suas consequências.

Em seu novo longa, Anomalisa, codirigido por Duke Johnson, Kaufman estreia no formato animação. A trama está centrada no palestrante de autoajuda Michael Stone (David Thewlis). Solitário, ele conhece Lisa (Jennifer Jason Leigh) em um hotel e se envolve com ela. A produção é repleta de referências à síndrome de Fregoli, distúrbio que faz o indivíduo acreditar na capacidade de as pessoas se disfarçarem e mudarem de personalidade. O filme foi bancado via crowdfunding. Bem recebido, levou o Grande Prêmio do Júri do Festival de Veneza e está entre os candidatos ao Oscar de melhor animação deste ano.

+ Após bater recordes de vendas antecipadas no Brasil, Os Dez Mandamentos chega ao circuito comercial. O longa conta a história de Moisés (Guilherme Winter). Um dos profetas mais importantes da Bíblia, ele foi responsável por libertar os hebreus e recebeu das mãos de Deus os dez mandamentos que dão nome ao longa.

OUTRAS ESTREIAS

Caçadores de Emoção – Além do Limite

(Point Break, EUA-Alemanha/2015, 114 min.) – Ação. Dir. Ericson Core. Com Edgar Ramírez, Luke Bracey, Ray Winstone. No longa de ação, Johnny, um agente do FBI, tem de se infiltrar numa quadrilha inusitada: atletas de esportes radicais.

Pai em Dose Dupla

(Daddy’s Home, EUA/2015, 96 min.) – Comédia. Dir. Sean Anders. Com Will Ferrell, Mark Wahlberg, Linda Cardellini. Brad tenta ser um bom padrasto para os dois filhos da namorada, Sarah. O pai verdadeiro das crianças, o desbocado Dusty, reaparece e tenta disputar o amor das crianças.

Trumbo: Lista Negra (leia resenha aqui)

(Trumbo, EUA/2015, 125 min.) – Drama. Dir. Jay Roach. Com Bryan Cranston, Michael Stuhlbarg, Diane Lane. A história verídica de Dalton Trumbo, o roteirista de filmes de sucesso como ‘A Princesa e o Plebeu’ (1952). Ele foi perseguido pelo governo americano por sua orientação política de esquerda. Indicado ao Oscar de melhor ator (Bryan Cranston).

Confira o roteiro completo de cinema aqui.