Animação da Pixar, 'Divertida Mente' estreia nos cinemas brasileiros

Celso Filho

Aplaudida em Cannes, a animação da Pixar Divertida Mente conta a história de Riley e seus cinco sentimentos: Alegria, Tristeza, Medo, Nojo e Raiva. As emoções personificadas, que comandam a vida da garota, entram em conflito quando ela se muda com a família para uma cidade nova. A direção é de Pete Docter, de ‘Up – Altas Aventuras’.

Veja também outros destaques do roteiro infantil:

Cinema

Filminho

Depois de apresentar um espetáculo musical, o projeto exibirá clássicos do cinema infantil. Neste fim de semana, é a vez do longa francês ‘O Balão Vermelho’ (1956), de Albert Lamorisse, com execução de trilha sonora ao vivo pelo elenco da peça. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (13) e dom. (14), 12h. R$ 5/R$ 17.

Música

Beatles para Crianças

No projeto do músico Fabio Freire, canções clássicas do quarteto de Liverpool são interpretadas para o público infantil. Em meio à música, pequenas histórias são encenadas no palco. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro UMC. Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 2574-7749. Dom., 16h. R$ 30/R$ 60. Até 28/6.

Teatro

Estreia

Minhoca na Cabeça

O Grupo Esparrama volta a ocupar as janelas de um prédio ao lado do Minhocão. O novo espetáculo do grupo conta a história de uma menina que muda para a cidade grande. Com medo, ela acaba criando uma minhoca em sua cabeça que a impede de viver a vida fora de casa. Dir. Iarlei Rangel. 45 min. Rec. da produção: livre. Elevado Costa e Silva (entre o metrô Santa Cecília e a rua da Consolação). Dom., 10h e 16h. Grátis. Até 26/7. Em caso de chuva, o evento é cancelado.

Reestreia

Varal de Memórias

Baseado no DVD lançado em março, o espetáculo utiliza técnicas do teatro de objetos. No enredo, a história de Maria e Tonho, dois amigos de infância que se comunicam por cartas. Cia. Tempo de Brincar. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Dom., 14h. R$ 5/R$ 17. Até 28/6.