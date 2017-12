Angelika Kirchschlager abre temporada do Mozarteum Brasileiro

LEIA MAIS| Confira o roteiro de música da semana

Abrindo a temporada deste ano do Mozarteum Brasileiro, a mezzo-soprano austríaca Angelika Kirchschlager se apresenta ao lado da orquestra eslovaca Cappella Istropolitana, composta por 30 instrumentistas. Obras de Schubert e operetas vienenses estão no programa.

Angelika Kirchschlager

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (5) e 4ª (6), 21h. R$ 120/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ensemble Risoluto

O grupo apresenta ‘Octeto em Fá Maior’, de Franz Schubert.

Praça das Artes. Sala do Conservatório (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571-0400. 5ª (7), 20h. R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Jazz Sinfônica

João Maurício Galindo rege a orquestra, em concerto com obras de Bruno Santos, Felipe Senna, Marcos Borelli e outros compositores. A saxofonista Paula Valente participa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (3), 11h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).

Orquestra Jovem do Estado

Composições de Beethoven e Ignacy Jan Paderewski estão no programa do concerto, regido pelo maestro francês Marc Coppey. O pianista argentino Nelson Goerner participa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (2), 21h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Liebreich e Abduraimov

O maestro alemão Alexander Liebreich rege a orquestra, em concerto com participação do pianista Behzod Abduraimov. Obras de Camille Saint-Saens, Felix Mendelssohn-Bartholdy e Gioacchino Rossini estão no programa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (1º), 21h; sáb. (2), 16h30. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tardes de Canções

Os solistas Daniel Umbelino e Eduardo Fujita interpretam obras compostas por Schubert e Strauss. O pianista Renan Branco acompanha.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Dom. (3), 17h. Grátis.