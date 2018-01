Andrea Bocelli se apresenta na Sala São Paulo

Depois da apresentação no Allianz Parque esta semana, Andrea Bocelli (foto) faz recital na Sala São Paulo. Acompanhado pelo pianista e maestro Carlo Bernini, o tenor italiano também faz duetos com a soprano cubana Maria Aleida. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 2ª (17), 21h. R$ 1.500/ R$ 3.500. Cc.: todos. Cd.: todos.

Confira o roteiro de Música Clássica

Coral Paulistano

Com Naomi Munakata na regência, o grupo faz ensaio aberto do

‘Requiem’ de Maurice Duruflé. Teatro Municipal. Salão Nobre (200 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. 3ª (18), 12h30. Grátis.

Cristian Budu

Radicado em Boston, o pianista brasileiro é premiado internacionalmente. Em seu recital, ele interpreta temas compostos por Bach, Beethoven, Chopin e Schumann. Fundação Maria Luisa e Oscar Americano (107 lug.). Av. Morumbi, 4077, 3742-0077. Dom. (16), 11h30. R$ 50. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Elektra

Uma das principais óperas do compositor Richard Strauss, conta a história da filha que deseja assassinar a mãe como vingança pela morte do pai. O enredo se passa em Micenas, após a Guerra de Troia. A montagem é de Lívia Sabag e a Orquestra Sinfônica Municipal é regida por Eduardo Strausser. Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb. (15), 3ª (18) e 5ª (20), 20h; dom. (16), 17h. Cc. e Cd.: M e V.

Ensemble SP

Betina Stegmann (violino), Nelson Rios (violino), Marcelo Jaffé (viola) e Robert Suetholz (violoncelo) apresentam obras que vão do período barroco ao século 20.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (15), 18h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Homenagem a Wagner Polistchuk

Sob regência de Marin Alsop, a Osesp se apresenta com o Brazilian Guitar Quartet, regida por Polistchuck. Obras compostas por Béla Bartók, Joaquín Rodrigo e Hector Berlioz estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (14), 21h; dom. (15), 16h30. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ji Young Lim

A jovem violinista sul-coreana se apresenta com a Orquestra do Instituto Fukuda, regida por Cláudio Micheletti. Obras de Alberto Nepomuceno, Dimitri Shostakovich e Mozart estão no programa. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207,

S. Cecília, 3661-6529. 2ª (17), 20h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Peleggi e Brazilian Guitar Quartet

Composições de Camargo Guarnieri, Francisco Mignone e Joaquín Rodrigo são interpretadas nesta apresentação da série Matinais. A regência é de Valentina Peleggi. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (16), 11h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).

Osesp: Prieto e Osorio

O pianista mexicano Jorge Federico Osorio participa de concerto da Osesp, regida por Carlos Miguel Prieto. Alberto Ginastera, Dimitri Shostakovich e Scott Joplin são os compositores com obras no repertório. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (20), 21h. R$ 42/R$ 194. Ensaio aberto: 5ª (20), 10h. R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica de Xalapa

A orquestra foi fundada em 1929 e é a mais antiga do México. O maestro Lanfranco Marceletti Jr. rege obras de Debussy, Marlos Nobre. Silvestre Revueltas e Richard Strauss. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (15), 21h. R$ 50/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Tonhalle de Zurique e Nelson Freire

Neste encontro entre a orquestra regida por Lionel Bringuier e o pianista brasileiro, um dos mais aclamados de todos os tempos, são interpretados temas de Chopin, Dimitri Shostakovich, Peter Eotvos e Robert Schumann. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (16) e 3ª (18), 21h. R$ 50/R$ 510 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Quarteto Carlos Gomes

Cláudio Cruz, Adonhiran Reis, Gabriel Marin e Alceu Reis formam o grupo, que lança CD com obras de Alberto Nepomuceno, escritas durante sua formação na Europa. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Hoje (14), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.