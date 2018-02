Ana Carolina se apresenta em SP; confira outros shows da semana

Hoje (14)

Ana Carolina

Ana Carolina

Em ‘#AC ao Vivo’, CD e DVD gravado ao vivo no ano passado, a cantora reúne músicas de ‘#AC’, seu último álbum de estúdio, e grandes sucessos. Ela também apresenta releituras para ‘Coração Selvagem’, de Belchior, e ‘Você Não Vale Nada’, hit do grupo Calcinha Preta.

HSBC Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Hoje (14) e sáb. (15), 22h. R$ 110/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Confira os principais destaques da programação de música

Anelis Assumpção e os Amigos Imaginários

Em seu segundo álbum, a cantora e compositora mescla diversos estilos com a sonoridade criada por sua banda. ‘Cê Tá Com Tempo?’ e ‘Minutinho’ são destaques do repertório.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Hoje (14), 23h59 (abertura, 22h). R$ 25/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Eduardo Gudin

O cantor e compositor lança ‘Eduardo Gudin & Notícias Dum Brasil 4’, seu primeiro CD de inéditas em nove anos. Além do grupo com o qual gravou o álbum, ele também recebe no palco Fabiana Cozza e Paulo César Pinheiro.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Hoje (14), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Flavio Tris

Do baião ao tropicalismo, o músico, cantor e compositor paulistano incorpora referências ligadas à tradição da MPB – mesclando-as com ritmos como bolero e tango. No show, Tris apresenta o repertório de seu disco de estreia, que inclui músicas como a festiva ‘Tudo’.

Espaço Cultural Puxadinho da Praça. R. Belmiro Braga, 216, V. Madalena, 2337-9901. Hoje (14), 23h30 (abertura, 20h). R$ 20 (grátis até 23h30). Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Hala

O adolescente americano de 18 anos tem no pop sua principal influência. Ele apresenta músicas registradas em seus EPs. Frabin, projeto de Vitor Fabri, abre a noite.

Bolovo Ground Control (120 lug.). R. Fradique Coutinho, 2.217, V. Madalena. Hoje (14), 20h. R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: não aceita.

Mahmundi

A cantora carioca se destacou no ano passado com o single ‘Sentimento’. No show, ela apresenta músicas de seus dois EPs.

Museu da Imagem e do Som (MIS). Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Hoje (14), 21h30. R$ 14. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Paulinho Moska

Em show intimista, o cantor e compositor apresenta sucessos como ‘Pensando em Você’ e ‘O Último Dia’.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (14) e sáb. (15), 21h; dom. (16), 18h. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rosa Passos

Acompanhada por quinteto, a cantora apresenta o show ‘O Amor e a Rosa’.

Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Hoje (14), 21h; sáb. (15), 20h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Vânia Bastos

No show ‘Poeta da Canção’, a cantora interpreta músicas de Vinicius de Moraes.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Hoje (14), 20h. Grátis.

Zizi Possi

Ao lado do pianista Jether Garotti, a cantora interpreta sucessos como ‘A Paz’, ‘Per Amore’’ e ‘Caminhos de Sol’. Ela também destaca músicas do álbum ‘Tudo se Transformou’ (2014).

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. Hoje (14) e sáb. (15), 22h. R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb. (15)

Ana Carolina

Paulinho Moska

Péricles

‘Feito pra Durar’ é o nome do recente álbum do ex-Exaltasamba. Além de interpretar as novas ‘Trago a Pessoa Amada’ e ‘Melhor Eu Ir’, ele relembra no show sucessos como ‘Tá Vendo Aquela Lua’.

Citibank Hall (3. 873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (15), 23h. R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rastapé e Trio Sabiá

Liderado pelo vocalista Jorge Filho, o Rastapé apresenta músicas como ‘Colo de Menina’ e ‘Amor de Rastapé’. Já o Trio Sabiá destaca o melhor do repertório de seus 13 álbuns.

Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-4708. Sáb. (15), 21h30. R$ 25/R$ 32. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Rosa Passos

Trio Gato com Fome

Formado por Cadu Ribeiro (pandeiro e voz), Gregory Andreas (cavaquinho e voz) e Renato Enoki (violão de 7 cordas e voz) lança o CD ‘Em Busca dos Sambas de Raul Torres’, homenageando o compositor. Milton Mori, Ná Ozzetti, Oswaldinho do Acordeon, Osvaldinho da Cuíca e Passoca participam da apresentação.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (15), 19h. Grátis.

Zizi Possi

Dom. (16)

Glenn Hughes

Ex-integrante das bandas Deep Purple e Black Sabbath, o vocalista apresenta músicas que marcaram sua trajetória solo ao lado de Doug Aldrich (guitarra) e Pontus Engborg (bateria).

Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Dom. (16), 19h. R$ 100/R$ 200. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Jazz Big Band

O grupo apresenta o espetáculo ‘Zé Rodrix – As Canções’, que homenageia o autor de ‘Casa no Campo’. Barbara Rodrix, filha do artista, e os parceiros Sonekka e Tavito participam.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (16), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Luís Capucho e Gustavo Galo

‘Poema Maldito’ (2014) é o quarto álbum de Capucho e base de sua apresentação. Já Galo destaca as músicas de seu primeiro CD solo, ‘Asa’ (2014).

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Dom. (16), 21h (abertura, 20h). R$ 20. Cc.: não aceita, Cd.: M e V.

Paulinho Moska

Tiê

‘Esmeraldas’ (2014) é o nome de seu álbum mais recente. Ela interpreta músicas do CD como o sucesso ‘A Noite’.

Praça Victor Civita (1.400 lug.). R. Sumidouro, 580, Pinheiros, 3372-2303. Dom. (16), 15h30. Grátis.

3ª (18)

Bibi Ferreira

A atriz e cantora apresenta o espetáculo ‘Bibi Ferreira Canta Repertório Sinatra’, acompanhada por orquestra sob regência de Flávio Mendes. ‘Night and Day’ e ‘Dindi’ estão no repertório.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 3ª (18) e 4ª (19), 21h. R$ 110/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Francisco, el Hombre

Transitando entre o rock e a música latina, o grupo participa do projeto Prata da Casa. O quinteto apresenta as músicas de seu segundo EP, ‘La Pachanga’.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (18), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Zélia Duncan

A cantora e compositora reestreia temporada do espetáculo ‘Totatiando’, dirigido por Regina Braga e com direção musical de Bia Paes Leme. Misturando teatro e música, ela passeia pela obra de Luiz Tatit, contando histórias

e evocando personagens.

Teatro Porto Seguro (484 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (18), 21h. R$ 60/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: R e V.

4ª (19)

Andy Summers e Rodrigo Santos

O ex-guitarrista do The Police se junta ao baixista do Barão Vermelho para interpretar músicas de suas respectivas bandas. ‘Roxanne’ e ‘Pro Dia Nascer Feliz’ estão no repertório do show.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 4ª (19), 21h30 (abertura, 20h). R$ 75/R$ 90. Cc.: todos. Cd: todos.

Bibi Ferreira

Claudia Romano

A cantora lança seu primeiro álbum, ‘No Ato’, totalmente autoral.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. 4ª (19), 21h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Passo Torto e Ná Ozzetti

O quarteto e a cantora apresentam as músicas do recém-lançado álbum ‘Thiago França’. Músicas como ‘Perder Essa Mulher’ e ‘O Cadáver’ estão no repertório.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 4ª (19) e 5ª (20), 21h30. R$ 53. Cc.: todos. Cd.: todos.

Saracotia

O trio instrumental, formado por Rafael Marques (bandolim de 10 cordas), Rodrigo Samico (violão de 7 cordas) e Márcio Silva (bateria), lança o single ‘Dia de Sorte’.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 4ª (19), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tavinho Moura

O músico mineiro, já gravado por Beto Guedes e Milton Nascimento, faz o primeiro espetáculo da série Erudita Viola em Concerto. ‘O Sonho’ e ‘Capitão do Mato’ estão no repertório.

Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (19), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

5ª (20)

Anitta

A cantora destaca seu novo single, ‘Deixa Ele Sofrer’. ‘Show das Poderosas’ e ‘Zen’ não ficam de fora da apresentação.

Brook’s SP (1.850 lug.). R. Carmo do Rio Verde, 83, Chácara S. Antônio, 5641-4510. 5ª (20), 23h (abertura; show, 1h30). R$ 70/R$ 100. Cc.: A. M e V. Cd.: R e V.

Incognito

O grupo inglês de acid jazz criado no fim dos anos 1970 lança o CD ‘Amplified Soul’ (2014).

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (20), 22h30 (abertura, 21h). R$ 190/R$ 290. Cc.: todos. Cd: todos.

Passo Torto e Ná Ozzetti

Jazz na Fábrica

Gestos Sonoros

Liderado por Bruno Duarte (vibrafone e regência), o grupo de oito músicos mistura jazz com diversas influências.

Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (16), 17h. Grátis.

Grupo Um

Criado pelos irmãos Lelo (teclados) e Zé Eduardo Nazário (bateria e percussão), o grupo se reúne 35 após o lançamento do álbum de estreia, ‘Marcha Sobre a Cidade’. Mauro Senise (saxofone e flauta), Felix Wagner (clarinete) e Frank Herzberg (baixo) completam a formação.

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (20), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Makoto Kuriya

O pianista, compositor e arranjador é referência da música japonesa. Ele se apresenta ao lado de outros cinco músicos. Monica Salmaso e Teco Cardoso participam do show.

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 4ª (19), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Muhal Richard Abrams

Aos 84 anos, o pianista e compositor apresenta seu primeiro concerto solo no Brasil, calcado no experimentalismo.

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (14), 21h. R$ 15/ R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Quartabê e Juçara Marçal

A banda, com origem no grupo Claras e Crocodilos, montado por Arrigo Barnabé, recebe a cantora no palco.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (15), 21h30. R$ 5,10/R$ 17. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Soft Machine

Theo Davis (saxofone), John Etheridge (guitarra), Roy Babbington (baixo) e John Marshall (bateria) compõem a atual formação do grupo inglês criado nos anos 1960, dedicado ao jazz fusion.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (14), 21h30. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Troker

Com 11 anos de carreira, o grupo do México explora o jazz fusion com ritmos regionais, entre eles cumbia.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (20), 21h30. R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

William Parker Quarter

O baixista, na ativa desde os anos 1970, se apresenta ao lado dos músicos Rob Brown (sax alto), Lewis Barnes (trumpete) e Hamid Drake (bateria).

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (15), 21h; dom. (16), 19h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Festa do Maravilha

O evento celebra um ano com apresentações de Art Popular, MC Sapão e Ivo Meirelles. Adriano Pagani e Rodrigo Matega ficam a cargo da discotecagem.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (15), 22h. R$ 50/R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Notas Contemporâneas

Nesta edição do projeto, Benito di Paula será entrevistado pelo jornalista Cadão Volpato. A Banda MIS interpreta sucessos do cantor e compositor.

Museu da Imagem e do Som (MIS). Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 4ª (19), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Para Ver as Meninas

O projeto comandado por Moacyr Luz recebe a cantora Leila Pinheiro.

Bar Pirajá. Av. Brigadeiro Faria Lima, 64, Pinheiros, 3815-6881. Sáb. (15), 13h (abertura). Grátis.

Salute to Sinatra

O cantor inglês Louis Hoover interpreta os grandes sucessos de Frank Sinatra.

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063-5087. 4ª (19) e 5ª (20), 21h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Soul Mates Festival

O festival agrega artistas nacionais e estrangeiros. Billy Paul, Nathalie Alvim e as bandas Banda Black Rio e Bowie In Soul – que adapta músicas de David Bowie para o estilo – são algumas das atrações do evento.

Paço das Artes (3.000). Av. da Universidade, 1, Cd. Universitária, 3814-4832. Sáb. (15), 16h (abertura). R$ 110/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tim Music na Rua

Otto, Tiê e a banda Dois Africanos são as atrações principais deste primeiro fim de semana do evento. Há ainda discotecagem da festa Pilantragi e participação de coletivos.

Largo da Batata. Sáb. (15), 16h. Grátis.

Música Clássica

Orquestra Jovem Tom Jobim

Sob regência de Mário Zaccaro, a orquestra apresenta músicas de Luiz Gonzaga, Guinga, Noel Rosa, entre outros compositores. Nailor Proveta participa do concerto, como regente e solista, tocando saxofone e clarinete.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (15), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h30 antes).

Osesp Masp

O Coro da Osesp, sob regência de Ragnar Bohlin, interpreta obras de Bach, Josef Rheinberger e Arvo Pärt. A obra ‘São Jerônimo Penitente no Deserto’, de Andrea Mategna, será comparada ao repertório.

Masp. Grande Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, Bela Vista, 3149-5959. 3ª (18), 19h30. R$ 100. Cc: todos. Cd: todos.

Osesp: Volmer e Nelson Goerner

Arvo Volmer rege a orquestra, em concerto com participação do pianista. No programa, obras de Beethoven e Dimitri Shostakovich.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (20), 21h. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (20), 10h. R$ 10.

Osesp: Volmer e Quarteto Osesp

Arvo Volmer é o regente do concerto, com obras de Beethoven, Jean Sibelius e John Adams.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (14), 21h; sáb. (15), 16h30. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos.

Quarteto de Cordas da Cidade

O quarteto apresenta obras compostas por Mozart e Joseph Haydn.

Praça das Artes. Sala do Conservatório (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571-0400. 5ª (20), 20h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.