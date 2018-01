Ambiente para se sentir em casa no novo Solo Cozinha & Bar, em Pinheiros

Foto: Rafael Fasrah/divulgação

Se no almoço o jazz fusion domina a trilha, à noite impera o rock’n’roll no Solo Cozinha & Bar, em Pinheiros. O ambiente informal – com deck na entrada, instalações aparentes e luminárias vintage – é propício para uma refeição completa ou simplesmente compartilhar a entrada na companhia de uma das cervejas especiais (R$ 11/R$ 25) ou taça de vinho (R$ 18).

Responsável pelo atendimento no salão, Marcio Cardeal conheceu o sócio e chef Danilo Gozetto nos bastidores da Bráz Trattoria. Piracicabano, com passagens também por Così e Ici Brasserie, Gozetto propõe um cardápio pequeno e variado. Dentre as opções de entrada, estão os bolinhos de polenta com gorgonzola e o bom porco confitado com picles da casa (R$ 18, cada).

Na seleção de principais, destaque para o bife ancho servido ao ponto dentro da frigideira, com purê de batata e alho assado (R$ 48; foto). As pedidas ainda incluem barriga de porco, com quirela de milho e couve (R$ 38); e arroz de cordeiro (R$ 38). O almoço executivo, de 3ª a 6ª, sai por R$ 35.

As sobremesas são equilibradas no açúcar, a exemplo do bom ‘Pavê de Mãe’ (R$ 14).

ONDE: R. Simão Álvares, 484, Pinheiros, 2738-9146.

QUANDO: 12h/15h e 19h/23h (sáb., 13h/17h e 19h/23h; dom., 13h/17h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.