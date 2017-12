Amadeus comemora 30 anos com menu especial

O Amadeus comemora 30 anos com um menu-degustação em oito etapas, com pratos que fazem parte da história da casa, como as ostras frescas cultivadas pela família em Santa Catarina. Elaborado pela chef Bella Masano, o menu (R$ 275) será servido até 23/12, no almoço e no jantar. Na seleção, há também o ‘Camarão Frisson’ (foto) e a rabada com polenta e agrião. R. Haddock Lobo, 807, Jd. Paulista, 3061-2859. 12h/15h e 19h/23h (6ª e sáb., 12h/16h30 e 19h/0h; dom., 12h/17h).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É a primeira vez que o L’Entrecôte D’Olivier inclui uma novidade no menu. Até janeiro, a casa serve o ‘Panetito’ (R$ 23,90; foto), minipanetone com recheio de sorvete de caramelo e cobertura de chocolate quente. Al. Lorena, 1.821, Jd. Paulista, 3063-4107. 12h/15h e 19h/23h30 (6ª e sáb., 12h/ 0h; dom., 12h/23h).

O Rendez-Vous serve até 23/12 sua receita de ‘Pâte Croute’ (foto) – um clássico francês, a terrine leva carnes de porco, pato e codorna temperadas e prensadas, envolta por massa e assada. A fatia é servida por R$ 35. A peça inteira custa R$ 350, por encomenda. R. Fradique Coutinho, 179, Pinheiros, 4564-0146. 8h/23h (fecha 2ª).