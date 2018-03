Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

O ‘Tataki de Carne’ (R$ 49; foto), com fatias de carne levemente seladas e servidas com molho à base de shoyo, dashi e wasabi, é uma das novas receitas do Alucci Alucci, que também incluiu no cardápio o ragu de ossobuco com linguine (R$ 79), entre outros pratos, drinques e um rótulo de cerveja da casa.

R. Vitório Fasano, 35, Cerq. César, 3086-1252.