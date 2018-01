Alô, Terezinha! Musical sobre Chacrinha inicia temporada no Teatro Alfa

As lendárias fanfarronices estão no enredo. Mas o espetáculo Chacrinha, o Musical – que estreia hoje (27), no Teatro Alfa – não se limita a reproduzir a figura cativante do apresentador, morto em 1988, e explora parte da intimidade do pernambucano José Abelardo Barbosa de Medeiros.

Stepan Nercessian (foto) surge numa caracterização impecável. Sua atuação faz o público viajar ao passado e o leva até a plateia do ‘Cassino do Chacrinha’. “Não sou imitador. E essência não se copia”, explica o ator. “Aqui eu apresento meu entendimento sobre a figura do Chacrinha. Nunca existiu alguém como ele e sei o tamanho da responsabilidade em interpretá-lo. Estamos mexendo com a memória afetiva das pessoas.”

Com direção de Andrucha Waddington e texto de Pedro Bial e Rodrigo Nogueira, o espetáculo é dividido em dois atos. Antes de Stepan surgir na pele do Velho Guerreiro, quem entra em cena é o novato Leo Bahia, responsável por mostrar o menino Abelardo Barbosa antes do encontro com o universo artístico. “Nasci três anos após a morte do Chacrinha, mas sempre soube de sua importância”, comenta o ator. “Ele faz parte da história de nossa cultura.”

A dramatização conta com mais de 60 canções que fazem parte do repertório popular nacional, apresentadas por covers de Clara Nunes, Raul Seixas, Caetano Veloso, entre outros. Gabriel Perline

ONDE: Teatro Alfa (1.110 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000.

QUANDO: Estreia hoje (27). 5ª, 21h; 6ª, 21h30; sáb., 16h e 20h; dom., 19h. Até 26/7.

QUANTO: R$ 50/R$ 180.