Foto: Wellington Nemeth/divulgação

O Dona Firmina vai abrir excepcionalmente para o almoço deste domingo (13). A refeição com couvert, entrada, prato e sobremesa custará R$ 60. No cardápio, estão opções como o ‘Bacalhau à Gomes de Sá’, o ‘Risoto Lombardia’ (foto), com aspargos, gorgonzola e queijo de cabra, e o pudim de caramelo.

Al. dos Anapurus, 1.491, Moema, 5093-0302.