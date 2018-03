Almir Sater faz show gratuito com seus grandes sucessos

LEIA MAIS| Confira o roteiro de música da semana

Almir Sater continua rodando o Brasil com a turnê conjunta ao lado de Renato Teixeira (com quem gravou este ano o primeiro álbum em parceria) e Sérgio Reis, sem abandonar as apresentações solo. Artista que sempre lota casas em todo o Brasil, o violeiro de Campo Grande apresenta seus sucessos na ocupação do futuro Sesc Parque Dom Pedro II.

Foto: Divulgação

Ele relembra clássicos como ‘Tocando em Frente’, ‘Chalana’ e ‘Um Violeiro Toca’, que estão na recém-lançada coletânea ‘O Violeiro Toca’, com faixas de álbuns fora de catálogo – incluindo as de seu primeiro disco, lançado há exatos 35 anos. Às 16h, antes do show de Almir, há apresentação do também violeiro Júlio Santin, que executa toadas, guarânias, rastapés e pagodes de viola.

ONDE: Ocupação Sesc Parque Dom Pedro II. Pça. São Vito, s/nº, Brás, 3111-7000. QUANDO: Sáb. (23), 17h. QUANTO: Grátis.