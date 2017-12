Com foco na culinária italiana, Perdizes ganha novo bar

Em um sobrado de Perdizes, os sócios do gastrobar Ciao! Vino & Birra replicam seu foco na comida italiana com a abertura do Allora! Vino & Birra. A ambientação do pequeno e aconchegante salão é bem charmosa, com raladores sendo usados como luminárias. Nas paredes, são expostos pôsteres que remetem à estética dos filmes que o cineasta Federico Fellini dirigiu nos anos 1960.

Foto: Gabriela Biló/Estadão

O bom atendimento se revela já na chegada. Assim que o cliente senta, uma garrafa de água é servida por conta da casa. Preparação para o bom drinque ‘Gallo Pazzo’ (R$ 23), com gim italiano, laranja e chinotto, tradicional bebida italiana feita à base de ervas e frutas cítricas, com leve gosto amargo. Outra opção é o ‘Ciao! Bella’, com Aperol, vinho branco frisante e laranja (R$ 20, o copo; R$ 55, a jarra).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O cardápio lista entradas como a ‘Schiacciata’(R$ 25), pão da Toscana com molho pomodoro, linguiça seca e muçarela de búfala. E ainda massas clássicas, como o ‘Spaghetti Alla Carbonara’ (R$ 41), que vem com pancetta frita, ovo e queijo pecorino.

Entre os sanduíches, vale provar o ‘Calabrese’ (R$ 26), feito com linguiça calabresa, provolone e molho de mostarda com cebola. E, para quem quiser opção mais leve, uma boa pedida é a salada ‘Caprese’ (R$ 26), com rúcula, tomate marinado, muçarela de búfala e pesto de manjericão.

ONDE: R. Apinajés, 597, Perdizes, 2503-9841. QUANDO: 18h/23h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/16h; fecha 2ª). QUANTO: Cc. e Cd.: D, M e V.