‘Alice no País das Maravilhas’ e outras peças infantis para o fim de semana

‘Alice no País das Maravilhas’ ganha sessão no Sesc Bom Retiro. Foto: João Caldas/divulgação

+ Da Cia. Le Plat du Jour, Alice no País das Maravilhas ganha sessões neste domingo (12) e no dia 27/3, no Sesc Bom Retiro. Na adaptação, a urbana Alice descobre um contêiner que a leva para um mundo fantástico. Rec. da produção: livre. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. (28), 12h. Também há sessão no dia 27/3. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Veja outros espetáculos infantis para o fim de semana:

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bruxas da Escócia. Em clima de opereta, a versão de ‘Macbeth’ para crianças não terá derramamento de sangue. Os inimigos sairão voando, eliminados por meio de uma catapulta. Cia. Vagalum Tum Tum. Texto e dir. Angelo Brandini. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 0800-118220. Dom., 14h. R$ 5/R$ 17 (crianças até 12 anos, grátis). Até dom. (28).

Carnaval dos Animais. Adaptado da obra de Camille Saint-Saëns, o espetáculo mistura técnicas de luz negra e do teatro de bonecos. No palco, bonecos de tartarugas, baleias, cangurus e dinossauros ganham vida e dançam em um carnaval. Cia. Imago. Dir. musical maestro Jamil Maluf. 45 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santo Amaro. Teatro (271 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom., 14h. R$ 5/R$ 17. Até dom. (28).

A Condessa e o Bandoleiro. Entediada, uma princesa decide atravessar a floresta para ir a um baile com um barão e sua ama. No entanto, o grupo precisa pernoitar em uma taberna, onde encontram o temido bandoleiro Zé Facada. Barracão Cultural. Dir. Fernando Escrich. 60 min. Rec. da produção: livre. Calçada da Fiesp/Sesi-SP. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp. Dom. (28), 13h. Grátis.

O Trem Fantasma. Com técnicas de animação de bonecos, o espetáculo da Cia. Polichinelo se passa em um trem antigo. No enredo, um parque procura novos monstros para trabalhar em sua recente aquisição, um trem fantasma. Dir. Marcio Pontes. 45 min. Rec. da produção: 5 anos. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom., 11h. R$ 6/R$ 20. Até dom. (28).

Os Três Porquinhos – O Retorno do Lobo Mau. O espetáculo conta a história após o famoso conto. Na montagem, o Lobo Mau não se dá por vencido e tenta, agora, invadir a casa dos três porquinhos. Dir. Leandro Mariz. Rec. da produção: livre. Espaço Promon (300 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.830, Itaim Bibi, 3071-4236. Sáb. e dom., 16h. R$ 50. Até dom. (28).

Splash ou A História da Gota que Sonhava Ser Rio. Inexplicavelmente, uma pane faz os componentes de um jogo de videogame criarem vida. Agora, eles terão que se unir para restabelecer o sistema e tudo voltar ao normal. Dir. Rodrigo Palmieri. 55 min. Rec. da produção: livre. CCSP. Sala Jardel Filho. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. e dom., 16h. R$ 10. Até dom. (28).

Uma Jornada de João e Maria. O clássico conto dos irmãos Grimm é levado ao sertão do nordeste brasileiro. O espetáculo é da Cia. Nóis na Mala. Dir. Bruno Cordeiro e João Alves. 60 min. Rec da produção: livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (crianças até 12 anos, grátis). Até dom. (28).