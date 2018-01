‘Alice no País das Maravilhas’ comemora 150 anos com eventos na cidade

Foto: Divulgação

Sob o pseudônimo de Lewis Carroll, o escritor britânico Charles Lutwidge Dodgson publicou a primeira edição de Alice no País das Maravilhas em 1865. Para comemorar os 150 anos da obra, São Paulo recebe, neste fim de semana, dois eventos inspirados na obra.

Com direção do italiano Billy Bond, o espetáculo ‘Alice no País das Maravilhas – O Musical’ volta à cidade em curta temporada neste fim de semana, no Teatro Bradesco. Em uma megaprodução, a adaptação conta as aventuras de Alice com muita música e efeitos especiais, como truques de ilusionismo, telões de LED e recursos de imersão em 4D. A peça faz sessões no sábado, 17, e no domingo, 18.

Já no domingo, a Casa das Rosas, na Avenida Paulista, dedica o dia à obra de Carroll com uma programação especial. No jardim, às 15h, haverá uma contação de histórias com Camila Feltre e Rafael Copetti Editor. O público também poderá ouvir trechos do livro nos cômodos da casa, onde serão exibidas reproduções de ilustrações de Sir John Tenniel. Para as crianças, a oficina ‘Identidades Gráficas’, às 15h, com Rafael Gatuzzo, convida os pequenos a explorar elementos iconográficos da obra.

Teatro Bradesco (1.439 lug.). Shopping Bourbon. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Sáb. (17), 16h e 19h; dom. (18), 16h. R$ 50/R$ 175.

Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. Dom. (18), 15h. Grátis.