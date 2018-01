Alfredo Volpi ganha retrospectiva no MAM

Foto: Sergio Guerini/divulgação

A partir desta segunda-feira(20), mais de 70 obras relembram a carreira de Alfredo Volpi (1896-1988) no MAM. Das paisagens de Itanhaém às bandeirinhas de festas juninas, a mostra visita meio século de produção.

Com curadoria de Aracy Amaral e Paulo Portella Filho, reúne estudos e criações em pequeno formato, pertencentes à coleção de Ladí Biezus. Em ordem cronológica, tem como ponto de partida sua fase de influência mais impressionista, nos anos 1930 – com telas retratando o cotidiano de São Paulo. Também é possível ver suas obras menos figurativas, a partir da década de 1950, como as pinturas de fachadas.

Um dos destaques são quatro azulejos, feitos para a azulejaria de Paulo Rossi Osir nos anos 1940.

ONDE: MAM. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1300. QUANDO: 10h/17h30 (fecha 2ª). Inauguração: 2ª (20), 20h. Até 18/12. QUANTO: R$ 6 (dom., grátis).