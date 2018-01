Alex Flemming ganha retrospectiva no MAC-USP

Foto: Henrique Luz/divulgação

Computadores antigos viraram material para uma instalação de Alex Flemming. Eles foram pintados e receberam o nome de seus antigos donos para, depois, serem distribuídos como lápides pelo chão. A obra é uma 110 criações que o artista apresenta em mostra sobre seus 40 anos de carreira, a partir de sábado (13), no MAC-USP Ibirapuera.

Outros trabalhos com esses materiais menos tradicionais são contemplados na retrospectiva. É o caso, por exemplo, de ‘Autorretrato de Auschwitz’, de 1991, no qual Flemming cria um círculo a partir de sapatos usados do artista, ligados por um fio de metal.

Na exposição, também é possível ver as fotografias que serviram de base para sua famosa intervenção na estação Sumaré do Metrô de São Paulo.

ONDE: MAC-USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, 2648-0254. QUANDO: 10h/18h (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (13). Até 11/12. QUANTO: Grátis.