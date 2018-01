Alex Atala inaugura o Bio, no Itaim Bibi, com foco em gastronomia saudável e sustentável

Foto: Lucinéia Nunes/Estadão

O Grupo D.O.M. ganhou mais um membro. O Bio – Comer Saudável é uma parceria do chef Alex Atala com os empresários Eduardo, Ricardo e Maurício Landim, donos da rede Frutaria São Paulo. Localizada no Itaim Bibi, a casa envidraçada, tem ambiente claro, informal e pé-direito alto.

O cardápio – elaborado pelos chefs Raul Godoy e Platinni Vieira – segue o conceito de comida sustentável, com o máximo de aproveitamento dos alimentos, da casca às raízes. Nada é desprezado ou fica mais de 48 horas na cozinha – vira geleia, purê, petisco, chá. Por isso, o menu traz sempre novas sugestões do café da manhã ao jantar.

Para começar, há bebidas com café, vitaminas, salgados, tapiocas (R$ 17), omeletes (R$ 17) e sanduíches simples (R$ 12). Já os ‘Sanduíches de Forno’, são feitos a partir das 16h, como o de milanesa, queijo branco e molho de tomate, na baguete (R$ 25).

Há ainda uma boa seleção de saladas (R$ 25, cada), arrozes e caldos (R$ 29, cada) e itens para compor o prato, entre proteínas, como galeto ou milanesa (R$ 29, cada), e guarnições, a exemplo da farofa de talos e da mandioca cozida (R$ 9, cada).

Já o ‘Menu do Dia’ (R$ 49), com entrada, prato, sobremesa e bebida (chá, refresco ou água filtrada), é servido apenas no almoço, de 2ª a 6ª. Entre as opções, pode haver um simples e saboroso picadinho com farofa de ovo e, de sobremesa, espuma de goiaba com sorvete de queijo.

ONDE: R. Horácio Lafer, 38, Itaim Bibi, 3071-1968.

QUANDO: 8h/23h.

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.