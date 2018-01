Os melhores programas para fazer ao ar livre em São Paulo

A oferta de programas ao ar livre não para de crescer. Confira as melhores opções para aproveitar a cidade e seus espaços abertos

A capital com o maior número de shoppings do País. Com a maior frota de carros. Com uma infinidade de condomínios fechados. E o que mais?

O fechamento da Av. Paulista para carros, que deve começar neste domingo (18), assim como a abertura de ciclovias, parklets e food parks parece sinalizar que algo está mudando na maneira de os paulistanos se divertirem. A oferta cultural já segue essa tônica. Não param de surgir opções de programas em espaços públicos (ou ao menos abertos) da cidade. A seguir, o Divirta-se traz uma seleção de filmes, festas, espetáculos teatrais e atrações gastronômicas para aproveitar ao ar livre. Vem pra rua!

+ Neste fim de semana, a Praça das Artes recebe o Mercado Mundo Mix. No evento, cerca de cem expositores colocam à venda produtos de moda, arte e decoração, além de desfile e lançamento de coleções. A feira tem clima de festa e, nesta edição, recebe discotecagem do projeto Calefação Tropicaos. Se der fome, o local recebe também um festival de hambúrguer e food trucks. Mercado Mundo Mix. Praça das Artes. Av. São João, 281, Centro. Sáb. (17) e dom. (18), 10h/20h. Grátis.

+ No Instituto Tomie Ohtake até o fim de outubro, a mostra Toda Pessoa Traz na Imaginação uma Cidade traz filmes sobre artistas como Mau Wal e Coco Fusco projetados na fachada do prédio. No sábado (17), às 19h30, ‘Um Olhar Sobre os Olhares de Akram Zaatari’, do brasileiro Alex Gabassi, é exibido. R. Coropés, 88, Pinheiros, 2245-1900. Sáb. (17), 19h30. Grátis.

+ O 6º Festival de Gastronomia Orgânica começa nesta sexta-feira, 16, com uma agenda recheada de oficinas gratuitas, palestras, espaços de bem-estar, rodada de negócios, feira de produtos orgânicos, barracas e food trucks. Entre os participantes estão Fazenda da Toca, Sitio Catavento e Blessing. Parque da Água Branca. Av. Francisco Matarazzo, 455, Perdizes. Hoje (16), sáb. (17) e dom. (18), 10h/18h. Entrada grátis.

SE ESSA RUA FOSSE MINHA

Foto: Vinicius Nunes/Divulgação

Antigo ‘patinho feio’, o Minhocão tornou-se um dos mais badalados espaços da cidade, palco de feiras, eventos e festas. No domingo (18), às 12h, começa mais uma edição do Mercado das Pulgas, realizado desde abril e organizado via Facebook. A partir das 15h, ocorre a festa Michocão Sound System. Elevado Costa e Silva. Dom (18). Grátis.

+ A peça O Canto das Mulheres do Asfalto é encenada no Largo do Arouche e os atores ocupam até as árvores da região. De lá, o elenco dá vida ao texto de Carlos Canhameiro, que descreve um mundo no qual as mulheres se recusam a gerar novos filhos. A direção é assinada por Georgette Fadel. 45 min. Livre. Largo do Arouche, s/nº, Centro. 6ª, 20h e 21h. Grátis. Até 23/10.

+ Em parceria com a Kombi Versão Brasileira, a chef Ana Luiza Trajano vai circular pela cidade vendendo arrozes e sanduíches (R$ 25, cada). A primeira parada do Brasil na Rua será nos dias 20, 21, 22, 27 e 28 de outubro, das 12h às 15h, em frente ao restaurante Brasil a Gosto. Entre as receitas estão lanche de pernil com molho de repolho e maionese de ervas, e arroz de rabada. O ‘combinado’, com entrada, lanche ou prato e quebra-queixo, custa R$ 35. R. Prof. Azevedo Amaral, 70, Jd. Paulistano, 3086-3565.

+ A escadaria do Mirante 9 Julho – restaurado e reaberto no dia 23 de agosto – já se tornou um dos espaços mais disputados em dias de shows, exibição de filmes e festas. Quem quiser garantir um lugarzinho para ver o filme ‘The Warriors’, neste sábado (17), terá de chegar cedo. A sessão armada pelo Cine Phenomena começa às 20h, com legendas em português. Dia 25/10, haverá show do Boogarins, às 17h. R. Carlos Comenale, s/nº, Bela Vista, 3111-6342. 10h/22h. Grátis.

+ Neste sábado (17), o BrewDog Bar promove mais uma edição do Bar Beer Cue, na varanda externa da casa (foto), das 12h às 20h. Os chefs do Alma Gastronomia são os convidados para comandar a churrasqueira e preparar o ‘Sandubão’ de pernil ou de frango defumados no malte de cerveja (R$ 18, cada). R. dos Coropés, 41, Pinheiros, 3032-4007. Sáb. (17), 12h/20h.

PÚBLICO X PRIVADO

Foto: Letícia Moreira/Divulgação

Ainda é polêmico o uso dos parklets. Os espaços são públicos. Mas muitos restaurantes utilizam as áreas como extensão de seus negócios. Quem escapa desse dilema é o Espaço Cultural Bela Vista, que quer criar um parklet diferente, voltado à arte e à cultura. Para conseguir recursos, fizeram até uma ‘vaquinha’ na internet. http://oesta.do/div_parklets

+ No domingo (18), o evento Urban Days for the Cool Families fecha uma rua em Moema. Pista de skate, brincadeiras, food trucks e oficinas fazem parte da programação, que também conta com aulas de yoga e balé e show do projeto Beatles para Crianças, às 16h. R. Normandia, 70, Moema, 2924-2799. Dom. (18), 10h/18h. Grátis.

+ A tradicional festa alemã Brooklin Fest chega à sua 21ª edição neste fim de semana. Durante dois dias, quatro ruas do bairro recebem comidas típicas, como o joelho de porco e o salsichão, representados por cinco restaurantes que terão barracas no local. Em palcos, é possível ver apresentações de música e danças alemãs, além de artesanato e sessões de cinema ao ar livre. Entre as ruas Joaquim Nabuco, Barão do Triunfo, Princesa Isabel e Bernardino de Campos, Brooklin Paulista. Sáb. (17) e dom. (18), 10h/22h. Grátis. Inf.: www.aemb.org.br

+ A Praça Victor Civita recebe uma série de eventos abertos. É o caso do Cine Praça, com exibições ao ar livre. Na 5ª (22), às 19h, será exibido ‘Poltergeist’ (1982). Para os pequenos, no sáb. (17), às 14h, a Banda Mirim se apresenta em uma tarde com contações de histórias. Já no domingo (18), às 9h, a festa ‘Bloquinho’ homenageia o Saci Pererê com show e brincadeiras da Oficina Toka. R. Sumidouro, 580, Pinheiros. Grátis. Inf.: http://oesta.do/cnprc

COM TOALHA XADREZ E TUDO

Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Nunca esteve tão na moda estender a toalha na grama e fazer o seu lanche ao ar livre. Nessa onda, um dos destaques é a Praça das Corujas (foto), no Sumarezinho. Mas há outros espaços. Domingo (18), o Bosque da Leitura, no Ibirapuera, reinaugura sua sede com um piquenique. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 7, 3675-8096. Dom. (18), 10h.

+ Em Orgía ou de Como os Corpos Podem Substituir as Ideias, do Teatro Kunyn, o público percorre o Parque Trianon com aparelhos de MP3. O enredo parte do livro ‘Orgia: Os Diários de Tulio Carella, Recife 1960’. 120 min. 18 anos. R. Peixoto Gomide. Sáb. e dom., 15h. Grátis (é necessário reserva pelo 94151-3055). Até dom. (18).

+ No sábado (17), o Largo da Batata é tomado pelo Groove na Batata. A 5ª edição de festa começa às 14h e tem oito horas de duração, com apresentações de free jazz da Chaiss na Mala, de rock dos Mescalines e discotecagem do DJ Funky B, entre outras atrações. R. Martim Carrasco, 110, Pinheiros. Sáb. (17), 14h. Grátis.

+ O Vivo Open Air une cinema e shows no Jockey Club até 8/11. Em sua primeira noite, na 4ª (21), às 21h30, a sessão de ‘Homem Irracional’ é grátis e ocorre antes do show da banda Suricato. Aventuras como ‘Jurassic Park’ (1993) e show da Preta Gil também estão na programação. R. Dr. José Augusto de Queiroz, portão 1, Cidade Jardim. R$ 50. Inf.: http://oesta.do/vvpair

+ Desde 2010, os Trovadores Urbanos fazem serestas abertas. De uma sacada que dá para a rua, uma dupla de voz e violão entoa canções. Em outubro, a agenda será só com músicas infantis. R. Aimberê, 651, Perdizes, 2595-0100. 6ª, 20h/21h30. Grátis.

COMIDA SOBRE RODAS

Foto: Rogério Gomes/Divulgação

+ O primeiro Food Park da cidade – o Butantan – foi aberto em 2014. Apesar da comida de rua continuar em alta, o espaço não durou muito. Resta saber qual será o destino dos similares. Por enquanto, a Feirinha Gastronômica de fim de semana do Butantan foi para o Marechal Food Park. R. Dr. Albuquerque Lins, 505, S. Cecilia. 11h/16h (5ª a sáb., até 22h; dom., até 20h; fecha 2ª).

+ A primeira edição do Banana Verde na Calçada, neste sábado (17), terá drinques, petiscos e sanduíches, como o hambúrguer multigrãos com maionese de castanhas, servido com batatas rústicas (R$ 25). R. Harmonia, 278, V. Madalena, 3814-4828. Sáb. (17), 12h/18h.

+ A chef Ana Soares festeja os 20 anos de seu pastifício e rotisseria com uma versão pop up batizada de Mesa III Refeitório. No sábado (17), a refeição completa será servida em dois turnos, para quem quiser comer ali ou levar o kit para um piquenique na praça vizinha. O menu, a R$ 54,40, inclui antepasto; três opções de massa, como o agnolotti de burrata, tomates rústicos e rúcula; sobremesa, água e um copo de vinho ou suco de uva. R. Alves Guimarães, 1.474, Pinheiros, 3868-5501. Sáb. (17), 13h/15h e 15h/17h. Cc. e Cd.: todos.