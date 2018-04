Maria Alcina faz show com músicas de Luiz Gonzaga

Maria Alcina faz o show ‘Asa Branca’, criado em 2012 para celebtrar o centenário de Luiz Gonzaga. ‘Paraíba’, ‘Baião’, ‘Sabiá’, ‘Qui Nem Jiló’ e outras 16 canções escritas pelo Rei do Baião ganham releituras da cantora mineira, que acaba de lançar o DVD ‘De Normal Bastam os Outros’, no qual faz retrospectiva de sua trajetória.

A intérprete surgiu no Festival Internacional da Canção de 1972, interpretando ‘Fio Maravilha’, de Jorge Ben. Sua trajetória é composta por oito álbuns e diversos registros em compacto (discos com uma música de cada lado).

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Dom. (3), 18h30. Grátis.