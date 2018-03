Alceu Valença comanda São João no Ibirapuera

No início do ano, Alceu Valença puxou seu bloco Bicho Maluco Beleza para celebrar o carnaval na região do Parque Ibirapuera, com público estimado pela Prefeitura em 50 mil pessoas. Para se despedir do clima de São João, o cantor volta ao local interpretando músicas tradicionais juninas. Grandes sucessos autorais como ‘Coração Bobo’, ‘Tropicana’ e ‘Táxi Lunar’ se juntam a clássicos compostos por Luiz Gonzaga, sua principal referência.

Além do pernambucano, o ‘São João de Alceu’ conta com apresentações de Silvério Pessoa, do Caraivana e da Banda de Pífanos Zé do Estado – grupo regional fundado em 1934 em São Bento do Una, cidade natal de Alceu. Durante as sete horas de evento, haverá barracas de comidas típicas e food trucks.

ONDE: Av. Pedro Álvares Cabral, em frente ao Obelisco e ao Parque Ibirapuera. QUANDO: Dom. (31), 13h/20h. QUANTO: Grátis.