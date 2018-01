Alceu Valença e artistas do Lollapalooza são atrações musicais da semana

Sexta (27)

Alessandra Leão e Rafa Barreto

No show ‘Punhal de Prata’, a cantora e o guitarrista homenageiam Alceu Valença. No repertório, músicas dos quatro discos que o pernambucano lançou nos anos 70.

Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sexta (27), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Almir Sater

Sem lançar álbum desde 2006, o violeiro faz show com grandes sucessos da carreira.

Teatro Cetip. Complexo Ohtake Cultural. Teatro (627 lug.). R. dos Coropés, 88, Pinheiros, 4003-5588. Sexta (27) e sáb. (28), 21h. R$ 160/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Alt-J

A banda inglesa que se apresenta no Lollapalooza neste sábado (28) participa das Lolla Parties, com performances dos artistas fora do festival.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sexta (27), 23h30 (abertura, 22h). R$ 180. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fagner

O cantor e compositor apresenta show inédito no projeto ‘Sala de Estar’. Em formato acústico, ele relembra grandes sucessos como ‘Mucuripe’, ‘Noturno’ e ‘Canteiros’.

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (27) e sáb. (28), 21h; dom. (29), 19h. R$ 15/R$ 50 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ilhan Ersahin’s Istanbul Sessions + Erik Truffaz e James Farm

Os dois quartetos se apresentam no Nublu Jazz Festival. O grupo de Ilhan Ersahin mostra o repertório de seu terceiro disco com a participação do trompetista Truffaz. Já o James Farm faz show com as músicas de seu CD mais recente, ‘City Folk’ (2014).

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (27), 21h30 (abertura, 20h30). R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

João Donato e Chucho Valdés

Os dois pianistas apresentam o show ‘Conexão Brasil-Cuba’. No repertório, músicas de Donato, como ‘Bananeira’ e ‘Emoriô’ (parcerias com Gilberto Gil) e o clássico ‘Guantanamera’ (Josito Fernandez/José Martí).

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (27) e sáb. (28), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lobão

Em show de voz e violão, o compositor de ‘Me Chama’ apresenta grandes sucessos da carreira e também músicas inéditas.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. Sexta (27) e sáb. (28), 22h. R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Luan Santana

O cantor apresenta o show de seu novo DVD, em formato acústico. Com inspiração na temática dos anos 50 e 60, ele interpreta músicas inéditas e também os sucessos ‘Meteoro’ e ‘Cê Topa’.

Citibank Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sexta (27) e sáb. (28), 22h; dom. (29), 19h. R$ 80/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rael

O rapper interpreta as músicas do EP ‘Diversoficando’, lançado no fim do ano passado. ‘O Hip Hop É Foda (Parte 2)’ e ‘Hoje É Dia de Ver’ são algumas das músicas apresentadas no show.

Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Sexta (27), 20h. Grátis (retirar ingresso a partir das 14h).

Ruído/mm

A banda faz show de lançamento de seu quarto álbum, ‘Rasura’ (2014). Ecos de psicodelia e punk estão em faixas como ‘Inconstantina’ e ‘Transibéria’.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (27), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Thiaguinho e Thiago Martins

O ex-integrante do Exaltasamba interpreta sucessos como ‘Caraca, Muleke!’, enquanto o cantor e ator se apresenta com a banda Terremoto.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sexta (27), 22h (abertura). R$ 60/R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Toquinho

Ele relembra sucessos como ‘Regra Três’ em show que tem a cantora e pianista Beatriz Malnic como convidada.

Terra da Garoa (330 lug.). Av. São João, 555, metrô República, 3361-3538. Sexta (27), 22h (abertura, 20h).

R$ 140/R$ 270 (inclui jantar). Cc.: A, V e M. Cd.: A, V e M.

Sáb. (28)

Almir Sater

Chris Dave e Tricky

Os dois se apresentam no Nublu Jazz Festival. Dave apresenta seu virtuosismo na bateria, e Tricky, com sua mistura de jazz, hip hop e rock, interpreta as músicas de ‘Adrian Thaws’ (2014).

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (28), 21h30 (abertura, 20h30). R$ 15/R$ 50 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Goldherança

A cantora Evinha e os irmãos que compõem os Golden Boys e o Trio Esperança apresentam seus sucessos, entre eles ‘Filme Triste’ e ‘Alguém na Multidão’.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (28), 21h; dom. (29), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fagner

Foster the People

Antes de se apresentar no Lollapalooza, o trio participa de show que integra as Lolla Parties.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (28), 22h (abertura; show, 0h30). R$ 180/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos.

João Donato e Chucho Valdés

Lobão

Lucas Santtana

Acompanhado por seu violão, o cantor e compositor faz apresentação intimista. No repertório, músicas gravadas ao longo de sua trajetória, com destaque para as incluídas no álbum ‘Sobre Noites e Dias’ (2014).

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Sáb. (28), 22h30. R$ 44.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Luan Santana

Marcos Suzano Trio

Com seu pandeiro, o músico faz experimentações sonoras com música eletrônica e acústica. No show, ele é acompanhado pelos músicos Alex Meirelles (teclado e sintetizadores) e André Santos Carneiro (baixo).

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb. (28), 21h; dom. (29), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Patife Band

Com jazz, música erudita e punk entre suas influências, a banda formada há exatos 30 anos por Paulo Barnabé apresenta músicas dos três álbuns da carreira.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (28), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Three Days Grace

Antes de se apresentarem no Lollapalooza, os canadenses participam de show que integra as Lolla Parties.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (28), 23h (abertura; show, 0h30). R$ 180. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dom. (29)

Alceu Valença

Xotes e forrós estão no repertório do show do pernambucano. Sucessos como ‘Coração Bobo’, ‘Táxi Lunar’ e ‘Anunciação’ são relembrados.

Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (15.000 lug.). Av. Fernando do E. S. Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (29), 15h. Grátis.

Daúde

A cantora, que não gravava há uma década, divulga o novo e quin- to álbum da carreira, Em ‘Código Daúde’, a artista baiana sobe ao palco interpretando Marcos Valle, Alceu Valença, entre outros.

Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331- 8399. Dom. (29), 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Goldherança

Fagner

Luan Santana

Marcos Suzano Trio

Tricky

Em sua noite solo no Nublu Jazz Festival, ele interpreta as músicas de ‘Adrian Thaws’ (2014).

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (29), 19h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

2ª (30)

Tiê

‘Esmeraldas’ é o nome do álbum mais recente da cantora. Ela interpreta as músicas do CD, entre elas ‘All Around You’, parceria com David Byrne e Tim Bernardes.

Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 2ª (30), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

5ª (2)

Benito Di Paula

O cantor e compositor amigo de Charlie Brown toca sucessos da carreira como ‘Retalhos de Cetim’.

Terra da Garoa (330 lug.). Av. São João, 555, metrô República, 3361-3538. 5ª (2), 22h (abertura, 20h). R$ 140/R$ 250 (inclui jantar). Cc.: A, V e M. Cd.: A, V e M.

Fundo de Quintal

Com 37 anos de carreira, os sambistas lançam o CD de inéditas ‘Só Felicidade’. Os sucessos ‘O Show Tem Que Continuar’ e ‘Só Pra Contrariar’ também estão no repertório do show.

Citibank Hall (3.840 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 5ª (2), 22h. R$ 80/R$ 200.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Luiza Lian

Acompanhada por integrantes de bandas como O Terno e Charlie & os Marretas, a cantora e compositora apresenta o repertório de seu primeiro disco, com influências do rock inglês e da Tropicália.

Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (2), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Wilson Simoninha

O filho de Wilson Simonal pega o repertório do pai emprestado para fazer uma festa em clima de gafieira e baile black. Flávia K faz a abertura.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (2), 22h30. R$ 65.Cc.: todos. Cd: todos.

Especial

Cultura Livre

Nesta edição do projeto, a cantora Fabiana Cozza faz show do álbum ‘Canto Sagrado’, com sucessos de Clara Nunes. Já Moraes Moreira e Davi Moraes relembram o repertório do álbum ‘Acabou Chorare’ (1972), clássico dos Novos Baianos.

Pq. da Juventude. Av. Zachi Narchi, 1309, Santana. Dom. (29), 15h. Grátis.