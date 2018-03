Alberto da Veiga Guignard é homenageado em retrospectiva no MAM

Pintura. Paisagem da mineira Sabará, em 1951. Foto: João Caldas/Divulgação

Das paisagens mineiras aos autorretratos, 70 obras percorrem a carreira de Alberto da Veiga Guignard (1896-1962). A retrospectiva entra em cartaz nesta terça-feira (7), no Museu de Arte Moderna (MAM).

Para a mostra, o curador Paulo Sergio Duarte selecionou obras feitas com diferentes materiais, como madeira, papelão, bico de pena e tinta nanquim. Entre desenhos e pinturas, há trabalhos de destaque, como a tela ‘As Gêmeas’ (1940) e o painel ‘Paisagem Imaginante’ (1969), raramente exposto.

Na sala ao lado, a mostra ‘Paisagem Opaca’ exibe 26 obras do acervo do MAM que dialogam com as criações de Guignard. São trabalhos de nomes como Tarsila do Amaral e Leonilson.

ONDE: MAM. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1300. QUANDO: 10h/17h30 (fecha 2ª). Inauguração: 3ª (7), 20h. Até 11/9. QUANTO: Grátis.