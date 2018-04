Ainda dá tempo: mostras e decorações para aproveitar o Natal

Muitos dos espetáculos e concertos natalinos da cidade já encerraram temporada, mas ainda dá para curtir a data neste fim de semana. Veja nossa seleção com cinco espaços na Grande São Paulo:

A Tradição do Presépio em seus Diferentes Contextos. A mostra percorre a tradição dos presépios em diferentes países da América Latina e da Europa. As cerca de 40 obras pertencem ao acervo do Museu de Arte Sacra. Palácio dos Bandeirantes. Av. Morumbi, 4.500, portão 2, Morumbi, 2193-8282. 10h/17h (fecha 2ª). Fecha 6ª (25) e 5ª (31). Grátis. Até 10/1/2016.

Foto: Luciana Prezia/divulgação

Shopping Cidade Jardim. Com decoração de Cecilia Dale (foto acima), a programação paralela do shopping já está encerrada. No entanto, ainda há escorregadores e brinquedos para as crianças aproveitarem a data. Av. Magalhães de Castro, 12.000, 3552-1000. 10h/23h (6ª, 14h/20h; dom., 12h/22h). Grátis.

Vila de Natal. Montado no Memorial da América Latina, o espaço tem árvore, a casa do Papai Noel e brinquedos de parques de diversão. No Salão de Atos, a programação traz apresentações natalinas. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, metrô Palmeiras-Barra Funda, 3823-4600. Hoje (25), 14h/20h; sáb. (26) e dom. (27), 11h/22h. Grátis (brinquedos, R$ 10).

Shopping West Plaza. Além da decoração natalina do shopping, uma mostra exibe mais de 80 presépios de diversas partes do mundo. Av. Francisco Matarazzo, s/nº, Água Branca, 3677-4000. 10h/22h (6ª, 14h/20h; dom., 12h/22h). Grátis.

São Bernardo Plaza Shopping. Parte da decoração inspirada na Galinha Pintadinha, uma grande piscina de bolinhas, com escorregador, fica ao lado da árvore de Natal e é diversão certa para as crianças. Av. Rotary, 624, S. Bernardo do Campo, 4228-2200. 10h30/22h30 (6ª e dom., 14h/20h). R$ 10 (piscina).