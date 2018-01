Ainda dá tempo de preparar um jantar romântico

Neste Dia dos Namorados, veja onde comprar tudo pronto para fazer um jantarzinho saboroso e fugir das filas

Foto: divulgação

O panzotti de cordeiro com alcaparras (R$ 59,50, 500g; foto) e o ravióli recheado com cenoura, vinho branco, manteiga de gengibre, laranja e pimenta rosa (R$ 38, 500g) estão entre as mais de 40 opções de massa preparadas pela rotisseria Pissani – que incluem até versões doces à base de chocolate e recheios como paçoca. R. Pedroso de Alvarenga, 677, Itaim Bibi, 2925-4447.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

No La Vera Pasta, comece com a clássica quiche lorraine (R$ 26) e siga com uma das massas da casa, como o sorrentine de gruyère (R$ 36,20, 500g; foto) e molho de tomate fresco (R$ 28,50, 500g). De sobremesa, leve a torta de gianduia (R$ 28). R. Canário, 501, Moema, 5051-3912.

Do antepasto à sobremesa, dá para sair da rede Pastifício Primo com a refeição completa, incluindo pães e bebidas. Prove a lasanha – à bolonhesa, quatro queijos ou vegetariana (R$ 44,90, o quilo). R. Alagoas, 28, Higienópolis, 3368-2299.

Foto: Leo Feltran/divulgação

Escolha os pratos na Mesa III, siga as dicas de preparo e aguarde os elogios. Vai ser difícil não agradar com a terrine de ave (R$ 12; 100g), o agnolotti de burrata (R$ 34; 500g) e a verrine de panna cotta com calda de frutas vermelhas (R$ 18; foto). R. Alves Guimarães, 1.474, Pinheiros, 3868-5501.

Uma boa variedade de pratos prontos e embalados a vácuo estão na Dona Mesa, como o cordeiro à moda de

Creta (R$ 39, para dois) e o brownie (R$ 16, três unidades). Av. Quarto Centenário, 1.532, Jd. Luzitânia, 3845-0251.