Ágora Teatro reinaugura sede com peça inspirada em contos de Chekhov

Nascido em 1999, o Ágora Teatro passou por uma recente reforma, e sua sala Gianne Ratto recebe agora a estreia de Kashtanka, dirigida por Celso Frateschi – um dos fundadores do espaço.

Com encenação do Núcleo de Pesquisa do Ágora Teatro, a peça parte de cinco contos do russo Anton Chekhov. “Procuramos criar cenas com histórias envolventes, fiéis às ideias estéticas do autor”, explica Frateschi. Segundo ele, são contos escritos quando “ainda se acreditava na experiência humana”, e os indivíduos se questionavam “como seriam vistos no futuro.”

A reforma da sala, que teve as arquibancadas removidas, foi concebida pela arquiteta Sylvia Moreira, que assina cenário e figurinos da peça. Assim, a plateia é “acolhida”, ficando mais próxima da cena, revela Frateschi.

70 min. 16 anos. ONDE: Ágora Teatro. Sala Gianne Ratto (40 lug.) R. Rui Barbosa, 672, Bela Vista, 3284-0290. QUANDO: Estreia 6ª (2). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Até 2/7. QUANTO: R$ 30.

CONFIRA OUTRAS ESTREIAS

Brincando em Cima Daquilo

Marcelo Médici dirige famoso texto dos italianos Dario Fo e Franca Rame. Com improviso e interação com a plateia, o ator Wilson de Santos vive três mulheres que enfrentam repressões cotidianas. 60 min. 14 anos. Teatro Renaissance (448 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. Estreia sáb. (3). Sáb., 19h. R$ 80. Até 12/8.

A Vida

Nelson Baskerville dirige a companhia AntiKatártiKa Teatral. Na peça, uma roleta define, a cada sessão, quais cenas serão apresentadas. O enredo parte de experiências biográficas dos atores. 90 min. 16 anos. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Estreia 6ª (2). 6ª, 21h; sáb., 20h; dom., 18h. R$ 7,50/R$ 25. Até 9/7.

Curare

A Cia. Pessoal do Faroeste encena uma ficção científica feminista ambientada em 2084. Inspirada no conto ‘O Alienista’, de Machado de Assis, a peça é dirigida por Paulo Faria. 70 min. 16 anos. Sede da Cia. Pessoal do Faroeste (40 lug). R. do Triunfo, 305, metrô Luz, 3362-8883. Estreia sáb. (3). Sáb., 20h e 22h30; dom., 19h. Pague quanto quiser. Até 6/8.