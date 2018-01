Confira seleção com as melhores atrações para entreter as crianças durante as férias

Espetáculos teatrais, filmes, oficinas e atrações em espaços clássicos da cidade. A seguir, 30 dicas para as crianças curtirem até o fim de julho

TEATRO

+ A Cia. Le Plat du Jour leva seu repertório ao Festival de Férias do Teatro MorumbiShopping, com as peças ‘Alice no País das Maravilhas’, ‘João e Maria’, ‘Chapeuzinho Vermelho’ e ‘Os Três Porquinhos. Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, 5183-2800. A partir de 6/7. 4ª a dom., 15h. R$ 50. Até 31/7.

+ ‘Zôo-Ilógico’, da Cia. Truks marca presença às sextas-feiras na programação do Teatro Folha. Ela é uma das sete peças que ocupam as tardes do local no mês de julho. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. A partir de 2/7. 2ª a 6ª, 16h; sáb. e dom., 16h e 17h40. R$ 30. Até 31/7.

+ Entre os espetáculos que animam as férias do Teatro Viradalata está ‘Hansel & Gretel’, um musical encenado totalmente em inglês – sempre aos sábados, às 18h30. R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. A partir de 2/7. 3ª a 6ª, 16h; sáb., 12h, 16h e 18h30; dom., 12h e 16h. R$ 40/R$ 60. Até 31/7.

+ Para o público infantojuvenil, o Teatro Porto Seguro estreia o musical O Livro de Tatiana, de Bruno Garcia. No enredo, a história da menina que descobre um livro que realiza todos os seus desejos. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Estreia sáb. (25). Sáb. e dom., 15h. R$ 30/R$ 50. Até 28/8.

+ A partir de 1º/7, o trio carioca Centro Teatral Etc e Tal monta, na Caixa Cultural, um pequeno picadeiro de circo de pulgas para apresentar ‘O Maior Menor Espetáculo da Terra’, em parceria com Domingos Montagner. Pça. da Sé, 111, 3321-4400. Estreia 1º/7. 6ª, sáb. e dom., 15h. Grátis (retirar ingresso a partir das 9h). Até 10/7.

CINEMA

+ Em ‘Procurando Nemo’, de 2003, a simpática Dory fez por merecer o papel de protagonista da sequência deste ano, com estreia marcada para a semana que vem. Procurando Dory é a aventura da desmemoriada personagem em busca de sua família. Após um flashback, ela tem uma pista sobre o paradeiro de seus pais. As recordações, que permeiam todo o filme, a levam a um centro de reabilitação, em um aquário. Lá, ela reencontra amigos e faz outros, como a baleia míope Destiny e o rabugento polvo Hank.

+ O Bom Gigante Amigo – inspirado no livro homônimo de Roald Dahl, autor de livros infantis como ‘Matilda’ (1988) – é a volta de Steven Spielberg ao gênero infantil. No roteiro de Melissa Mathison (‘E.T. –

O Extraterrestre’), Sophie (Ruby Barnhill) faz amizade com o gigante do título (Mark Rylance). Juntos, pretendem livrar o mundo dos maus gigantes. A estreia do filme está prevista para 28/7.

+ Com estreia marcada para 7/7, A Era do Gelo: O Big Bang é o quinto episódio da franquia. Em sua perseguição da tão desejada noz, Scrat, o esquilo, desencadeia uma chuva de meteoros que ameaça a existência da Terra. Manny, Sid e os outros animais descobrem uma maneira de impedir a catástrofe: criar um campo magnético que afaste o meteoro.

+ Em Carrossel 2 – O Sumiço de Maria Joaquina, o desaparecimento de uma das alunas da Escola Mundial preocupa a todos. Joaquina (Larissa Manoela) some após os vilões Gonzales (Paulo Miklos) e Gonzalito (Oscar Filho) saírem da prisão. Para libertar a menina, eles exigem que as crianças participem de uma espécie de gincana do mal. A data de estreia é 7/7.

OFICINAS E BRINCADEIRAS

+ Para os de 3 a 10 anos, as férias na Oficina Toka são movimentadas com brincadeiras e esportes. O espaço também tem programação no Colégio Elvira Brandão, em Santo Amaro, aberta a todos. R. Girassol, 913, V. Madalena, 3032-7195. De 1º/7 a 29/7. 2ª a 6ª, 8h30/12h30 ou 13h/18h. R$ 130 (por 4h).

+ Para os mais velhos, de 7 a 15 anos, a Oficina MundoMaker preparou uma programação de atividades em grupo. Nelas, as crianças desenvolvem projetos e aprendem sobre tecnologia. R. Harmonia, 896, casa 6, V. Madalena, 99549-2005. De 4/7 a 29/7. 2ª a 6ª. 9h/12h30 ou 14h/17h30. R$ 680 (5 dias).

+ Durante quatro dias, crianças de 5 a 13 anos poderão pintar e aprontar no curso de férias da Shu Oficina de Arte. Basta escolher o material ou tipo de atividade – entre desenho, pintura, marcenaria, cerâmica, tear, vela, maquete, sucatas e mosaico. A orientação ficará por conta da artista Shu Lin. R. Medeiros de Albuquerque, 42, V. Madalena, 3812-5350. 4/7 a 7/7, 14h30/16h30. R$ 550.

+ A programação de julho da Casa do Teatro está recheada de oficinas artísticas. Dia 7/7, das 14h às 17h, terá ‘Um Dia no Circo Estrogonovity’, para ‘mágicos’ e ‘equilibristas’ de 4 a 6 anos. R. Armando Penteado, 311, Pacaembu, 3826-6624. De 4/7 a 14/7. R$ 100 (por atividade).

+ Para crianças de 6 a 12 anos, a oficina da Raízes Escola de Culinária Saudável dura três dias e começa com uma visita ao viveiro Sabor de Fazenda. Depois, fazem um avental e aprendem a cozinhar. Al. Casa Branca, 652, Jd. Paulista, 3061-5214. 5/7, 9h/13h; 6/7 e 7/7, 15h/18h. R$ 450.

+ Sopa de palmito, bolo de carne moída recheada, nhoque e brownie são algumas das receitas que serão ensinadas à turminha, de 8 a 14 anos, no curso da Escola Wilma Kövesi de Cozinha. R. Cristiano Viana, 224, Cerq. César, 3063-1592. 4/7 e 5/7, 10h/13h; 6/7, 9h/13h. R$ 438.

+ O Start firmou parceria com a Minichefs, que dará aulas de culinária para crianças de 4 a 11 anos. Uma das oficinas será de cheese burguer, seguida da gincana ‘Tá Chovendo Hambúrguer’, na manhã do dia 13/7. R. dos Macunis, 180, Pinheiros, 3031-1036. De 4/7 a 23/7. 2ª a 6ª, 8h/12h e 13h/17h; sáb., 13h/17h. R$ 110 (período)/R$ 180 (integral).

Foto: divulgação

+ Todo dia é dia de brincadeira no Mamusca (foto). Mas também há uma agenda especial, para pequenos de 3 a 6 anos, com ‘Desenho Vendado’ (8/7), ‘Tintas Naturais’ (12/7) e ‘Pintura no Azulejo’ (18/7). R. Joaquim Antunes, 778, Pinheiros, 2362-9303. 2ª a sáb., 9h/18h (4/7 a 8/7, 13h/18h). R$ 115 (4h, com lanche). Até 29/7.

PLANETÁRIOS

+ Dia 20/7, às 16h, o Planetário do Carmo faz a palestra ‘Telescópios, Janelas para o Conhecimento’ (inscrições: www.prefeitura. sp.gov.br/planetarios). Pq. do Carmo. R. John Speers, 137, Itaquera, 2522-4669. Sáb. e dom., 10h, 12h, 15h e 17h (julho: 4ª a dom.,exceto 13, 14 e 15/7). Grátis (ingresso 1h antes).

+ O planetário do Sabina terá vários cursos sobre astronomia, como um sobre a Lua, no dia 23/7, às 9h30 (inscrições: sabina@santoandre.sp.gov.br). Aos sábados e domingos, ainda haverá sessões de filmes de animação. R. Juquiá, s/nº, Santo André, 135. Sáb. e dom., 13h30 e 16h. R$ 30/R$ 40.

+ Além das visitas, o planetário do Ibirapuera (foto acima) oferece atividades como a de observação solar (inscrições: www.prefeitura.sp.gov.br/planetarios). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3. Sáb. e dom., 10h, 12h, 15h e 17h (julho: 4ª a dom., exceto 13, 14 e 15/7). Grátis (retirar ingresso 1h antes).

ESPAÇOS CLÁSSICOS

+ O Instituto Butantan realiza programação especial entre os dias 19/7 e 24/7. Durante o período, será possível tocar em cobras, assistir à extração de veneno e passar pela simulação de um encontro com um animal. Av. Vital Brasil, 1.500, Butantã, 2627-9300. 9h/16h45 (fecha 2ª). R$ 6.

+ No Pet Zoo (foto), a diversão gira em torno dos animais, além de passeios de charrete, ordenha da vaca e plantio de vegetais. Os monitores também fazem gincanas e atividades culinárias com as crianças. Estrada de Caucaia do Alto, 4.101, Cotia, 4158-1664. Sáb. e dom., 10h/17h (julho: 4ª a dom., 10h/17h). R$ 40.

+ No Zoológico de São Paulo, há uma série de apresentações sobre os bichinhos. No espaço Vida de Bicho, diariamente, às 10h, 11h, 14h e 15h, é possível ouvir sobre os hábitos, a alimentação e a rotina de animais como o lagarto e o jabuti. Av. Miguel Estéfano, 4.241, Água Funda, 5073-0811. 9h/17h. R$ 30.

+ Em julho, as atividades para crianças no Speedland estarão pela metade do preço – 15 minutos de kart, por exemplo, saem por R$ 35; e as fichas de jogos, R$ 1,50. Nos dias 18/7, 20/7 e 22/7, às 14h, crianças podem fazer um curso de pilotagem por R$ 850. R. Ulisses Cruz, 275, Tatuapé, 2159-3888. 17h/23h (sáb. e dom., 12h/23h).

+ Até 31/7, uma das atrações do Catavento é a exposição ‘Mudanças Climáticas’. Tratando de temas como aquecimento global, desmatamento e poluição, a mostra expõe aos frequentadores as modificações no clima do planeta. Pq. Dom Pedro. Praça Cívica, s/nº, Centro, 3315-0051. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis).

+ Dentro do Shopping Cidade Jardim, a Casa Bossa abriga o Circo da Cidade (foto acima). Em sessões com 2h30 de duração, as crianças podem pular na cama elástica, fazer malabarismo e ouvir histórias com contadores. Av. Magalhães de Castro, 12.000, Morumbi, 3492-2530. 7/7 a 17/7, 14h e 16h. R$ 90. Vendas pelo site: www.ingresse.com

+ A estação de inverno do Ski Mountain Park (foto) não se resume às pistas de ski e snowboards, abertas o dia inteiro. O passaporte também dá direito à pratica de arvorismo, paint ball e pati-nação do gelo, por exemplo. Estrada da Serrinha, s/nº, São Roque, 4712-3299. 10h/17h (fecha 2ª). Passaporte: R$ 59,90/R$ 79,80.

+ No Parque Villa Lobos, o Férias no Gelo é um evento de patinação para crianças a partir de 5 anos, com equipamentos cedidos pela organização. Lá, ainda é possível assistir a apresentações de esportes do gelo, celebrando os Jogos Olímpicos. Pq. Villa Lobos. Anfiteatro. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Pinheiros. 8/7 a 17/7, 11h/19h. Grátis.

+ No próximo mês, o Aquário de São Paulo comemora dez anos de atividade. O local é dividido em setores – como o Oceanário, com espécies ameaçadas de extinção, e uma área dedicada a mamíferos aquáticos, que inclui um casal de ursos polares. R. Huet Bacelar, 407, Ipiranga, 2273-5500. 9h/17h. R$ 40/R$ 80 (até 8/7, todos pagam R$ 40).

+ O Museu do Instituto Biológico recebe a exposição ‘Planeta Inseto’. Ela é uma espécie de zoológico de insetos, em que é possível ver abelhas produzindo mel e lagartas tecendo o fio da seda. Também há painéis interativos e brincadeiras. Av. Dr. Dante Pazzanese, 64, V. Mariana, 2613-9500. 9h/16h (fecha 2ª). Grátis.