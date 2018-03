Começa quarta-feira (25), o ciclo de palestras Presença Africana no Brasil: História e Cultura, no Centro Cultural Banco do Brasil. No dia da abertura, às 18h30, o escritor José Nabor (foto) fala sobre jornalismo e a presença do negro na imprensa. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Grátis. Até 1º/3.

