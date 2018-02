Adriana Calcanhotto adia shows que faria em São Paulo

A cantora e compositora Adriana Calcanhotto adiou os shows que faria nesta quarta-feira (28) e quinta-feira (29), no Theatro Net, devido à morte de sua mulher, a atriz e diretora Suzana de Moraes, nesta terça-feira. Novas datas foram marcadas para os dias 18 e 19 de março. Os ingressos adquiridos continuam valendo para as apresentações do mês que vem. Há a opção de ter a compra estornada pelo site Ingresso Rápido, responsável pelas vendas.

Adriana Calcanhotto

Adriana encerraria a turnê ‘Olhos de Onda’, que deu origem a CD e DVD. Músicas de sua autoria e releituras de Caetano Veloso e Amy Winehouse fazem parte do repertório.