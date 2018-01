Adaptação de Shakespeare para crianças é uma das dicas do Bora.aí

Toda semana, o bora.aí indica os melhores programas infantis no Divirta-se

Foto: divulgação

Shakespeare para crianças

A Cia. Vagalum Tum Tum apresenta Othelito – uma livre adaptação do clássico ‘Otelo’, de William Shakespeare. Com muito humor, o grupo encena o tumultuado romance entre a jovem Desdêmona e o capitão mouro Othelito, que, por amor, supera o preconceito do pai da moça. Com texto e direção de Ângelo Brandini, a trupe, cujo elenco também faz parte do Doutores da Alegria, utiliza máscaras, mímica, piruetas e cambalhotas em cena. Foi ganhador do Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte 2007 e do FEMSA 2007, como Melhor Texto Adaptado; e do Prêmio de Melhor Espetáculo Infantil no 11º Cultura Inglesa Festival. Rec.: a partir de 6 anos. Sesc Santo André, R. Tamarutaca, 302, 4469-1200. Dom., 12h. R$ 8,50/ R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 26/6.

Cineminha ao ar livre

As sessões infantis do projeto Cine Vista, com cinema ao ar livre no Shopping JK Iguatemi, ocorrerão diariamente às 18h. E os filmes exibidos serão: ‘O Reino Gelado 2’, ‘Snoopy e Charlie Brown: Peanuts, O Filme’, ‘Hotel Transilvânia 2’, ‘Alvin e os Esquilos 4’, ‘Zootopia’, ‘Peter Pan’, ‘Kung Fu Panda 3’ e ‘No Mundo da Lua’. Rec.: livre. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, V. Olímpia, 3152-6800. Dom. (19) a 26/6, 18h. R$ 20.

Eataly

O espaço faz oficina de decoração de bolo com pasta americana. Rec.: 6 a 10 anos. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.489, 3279-3300. Dom.(19),14h30. R$100.