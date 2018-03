Adaptação de clássico de Shakespeare chega ao Sesc Santo André

Foto: Leekyung Kim/divulgação

O ator Caco Ciocler e o diretor Roberto Alvim – que já estiveram juntos em outras peças – voltam a se encontrar em Caesar – Como Construir um Império, montagem que estreia hoje (17) no Sesc Santo André e entra em cartaz na capital em setembro.

Adaptação do clássico de Shakespeare, o espetáculo traz ainda Carmo Della Vechia, com quem Ciocler reveza-se para dar conta de todos os papéis. Com nítida carga política, a peça que trata do assassinato de Júlio César é cadenciada por uma trilha sonora composta e executada ao vivo ao piano pelo filósofo Vladimir Safatle.

Para ambientar a trama, que versa sobre poder e morte, foi construído um cenário feito com milhares de moedas e ossadas humanas. 16 anos. 60 min.

ONDE: Sesc Santo André. R. Tamarutaca, 302, S. André, 4469-1200.

QUANDO: Estreia hoje (17). 6ª, 21h; sáb., 20h; dom., 19h (dia 26/7, não haverá sessão). Até 16/8.

QUANTO: R$ 9/ R$ 30.