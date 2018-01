Adaptação de ‘As Três Irmãs’, de Chekhov, está entre as estreias de teatro

Tchekhov É um Cogumelo

Dirigida por André Guerreiro, a peça propõe uma adaptação de ‘As Três Irmãs’, famosa obra do autor russo. Djin Sganzerla, Helena Ignez e Michele Matalon estrelam o espetáculo. 120 min. 14 anos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Estreia 6ª (25). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 8/10.

Noites Árabes

Com direção de Eduardo Okamoto e texto de Isa Kopelman, a peça do coletivo Vila 8 une histórias contadas em ‘As Mil e Uma Noites’ com relatos contemporâneos de palestinos na Faixa de Gaza. 75 min. 14 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (30 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. Estreia 2ª (28). 2ª, 3ª e 4ª, 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Teresinha – Vida e Morte de Santa Teresa D’Ávila

Baseado nos escritos de Teresa D’Ávila, o monólogo escrito por André Sant’Anna é estrelado por Lucélia Santos. Dir. Bruno Siniscalchi. 90 min. 16 anos. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Estreia 6ª (25). 6ª, 21h; sáb., 20h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 17/9.

Entre | Muros

Renato Andrade dirige o Grupo Hybris em espetáculo que traz relatos sobre o Hospital Psiquiátrico Colônia de Barbacena, em Minas Gerais. 70 min. 18 anos. Indac (24 lug). Pça. Américo Jacomino, 63, metrô Vila Madalena, 3862-0947. Estreia 6ª (25). 6ª e sáb., 20h e 22h; dom., 19h e 21h.

Gatão de Meia Idade

A comédia adapta os quadrinhos de Miguel Paiva. Em cena, Oscar Magrini dá vida a Gatão, que se envolve com diversas personagens – todas interpretadas por Leona Cavalli. Dir. Eduardo Figueiredo. 80 min. 16 anos. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Estreia 6ª (25). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20/R$ 80. Até 14/10.

Deu a Louca na Branca

Cacau Protásio dá vida a Sebastiana, personagem que revela ser a verdadeira Branca de Neve. Dir. Regiana Antonini. 70 min. 14 anos. Teatro Faap (510 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. Estreia 6ª (25). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 80. Até 1º/10.