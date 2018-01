Adaptação da Broadway, biográficos e um clássico nacional: musicais de diversos estilos estreiam neste fim de semana

– Encenado pela primeira vez fora dos Estados Unidos, o musical Sim! Eu Aceito! – versão do espetáculo da Broadway ‘I Do! I Do!’ (1966) – traz Diogo Vilela e Sylvia Massari (foto) na pele do casal Michael e Agnes. Em cena, somente os dois atores, que contam a história dos 50 anos de casamento das personagens: um percurso que começa na noite de núpcias, passa pelo nascimento do primeiro filho, as inevitáveis discussões e as puladas de cerca, até o o envelhecimento. Texto de Tom Jones. Adaptação de Flávio Marinho. Dir. Cláudio Figueira. 110 min. 10 anos. Teatro Gazeta (650 lug). Av. Paulista, 900, metrô Trianon-Masp, 3253-4102. Estreia hoje (13). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 70/R$ 80. Até 31/5.

– Dias de Luta, Dias de Glória entra na linha das biografias da MPB e conta a história da banda Charlie Brown Jr., com ênfase na vida de Chorão, morto em 2013. 135 min. 12 anos. Teatro Gamaro (758 lug.). R. Dr. Almeida Lima, 1.176, metrô Bresser, 2872-1457. Estreia hoje (13). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 16h e 19h30. R$ 70/R$ 150. Até 12/7.

– João Falcão apresenta sua versão da Ópera do Malandro, musical criado por Chico Buarque. A peça fala do amor entre um contrabandista e a filha de um dono de bordéis. 120 min. 14 anos. Theatro Net (799 lug.). Shopping V. Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 4003-1212. Estreia hoje (13). 6ª, 21h, sáb., 21h30; dom., 20h. R$ 50/R$ 150. Até 3/5.

– Vencedor do prêmio Shell em 2012, o musical Gonzagão – A Lenda, ganha nova temporada. Com 40 músicas, nove atores contam a história do Rei do Baião. Dir. João Falcão. 90 min. 12 anos. Theatro Net (799 lug.). Shopping V. Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 4003-1212. A partir de sáb. (14). Sáb., 18h; dom., 16h30. R$ 50/R$ 150. Até 5/4.