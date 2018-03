Açougue Central faz prato ‘beneficente’ e outras dicas de restaurantes em SP

COZINHA BENEFICENTE

Foto: Sylvia Gosztonyi

A partir de hoje (24), o Açougue Central serve o ‘Prato da Vida’, que traz fígado acebolado com purê de cará (R$ 49; foto). Criado por Alex Atala em parceria com o Instituto Horas da Vida, o prato tem parte da renda revertida à ONG e fica no cardápio até o fim de abril. R. Girassol, 384, V. Madalena, 3095-8800. 12h/15h e 18h/0h (6ª e sáb., 12h/1h; dom., 12h/18h).

TUDO NOVO

Foto: Henrique Peron

Em novo endereço, o francês Oui já funciona a todo vapor. Das novidades do menu, comece pela berinjela assada, com amendoim e missô (R$ 23). Da seleção de principais, experimente o arroz de pato, com chips de paio, couve e foie gras (R$ 82; foto). R. Costa Carvalho, 72, Pinheiros, 3360-4491. 12h/15h e 19h30/23h30 (6ª e sáb., até 0h; dom., 12h/16h; fecha 2ª).

Confira duas novas casas na cidade:

Casa Ravioli

Difícil não reparar no pôster do chef Roberto Ravioli ao lado do cantor Luciano Pavarotti. Da cozinha, saem pratos de sucesso do chef, como ‘La Trippa della Nonna’ (R$ 48), dobradinha com feijão branco, lombo e linguiça; e a língua com purê (R$ 41). Da seleção de massas, prove o potente ‘Mezze Maniche all’Amatriciana e Calamaretti’ (R$ 43), com pancetta e lulinhas. O almoço executivo sai por R$ 47. Na ala dos doces, há pedidas como tiramisú (R$ 23). R. Joaquim Antunes, 197, Pinheiros, 3083-1625 (76 lug.). 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/17h e 19h/1h; dom., 12h/17h; 2ª, 12h/15h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Teus

Com pegada de bar, o lugar é convidativo, com pé direito alto e um amplo terraço com mesas. A cozinha está a cargo do chef Francisco Farah. No cardápio enxuto, com boas porções para compartilhar, estão apenas nove ‘principais’, incluindo sanduíches como o ‘Porco no Pão’ (R$ 29), com cebola roxa, abacate e coentro; o polvo grelhado com batatinhas ao murro e aioli da casa (R$ 55); e o arroz de abóbora, cebola assada e avelã (R$ 39). R. Natingui, 1.548, Pinheiros, 3031-0654 (55 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 23h30; sáb., 12h/17h e 19h/23h30; dom. e fer., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.