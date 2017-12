Açougue Central é a nova casa de carnes e pratos clássicos do chef Alex Atala

Foto: Carol Gherardi/divulgação

O Açougue Central – nova casa do chef Alex Atala e sócios – abriu as portas nesta semana com cardápio que reúne cortes conhecidos e outros menos valorizados preparados na grelha, no forno ou na panela pelo chef argentino Alejandro Peyrou.

Da grelha saem cortes como acém, short rib e bife de patinho. Também não faltam outras carnes, caso do cordeiro, do leitão e do galeto preparados no forno.

O menu também lista clássicos como bife à milanesa, vaca atolada, nhoque de batata com ragu de carne, steak tartar e rosbife.

Para beber, a casa investe em cervejas especiais, cachaças e mais de 40 rótulos de vinho.

R. Girassol, 384, V. Madalena, 3095-8800.