'Acima das Nuvens', de Olivier Assayas, é cheio de ambiguidades

Após o romance jovem e palatável de ‘Depois de Maio’ (2012), o francês Olivier Assayas volta com um drama lento e adulto. Em Acima das Nuvens, que concorreu à Palma de Ouro em Cannes de 2014, a protagonista entra em crise à medida que se vê envelhecer. Juliette Binoche é Maria, atriz respeitada que perde o amigo Willhelm Melchior. Uma chance de digerir sua morte vem com o convite de revisitar uma peça dele – dramaturgo que lhe deu o primeiro papel e fez sua carreira deslanchar. A novidade é que, em vez de interpretar novamente Sigrid, moça cruel e sedutora, Maria fará uma personagem que a faz lembrar de sua idade: Helena, mulher mais velha tiranizada por Sigrid. O enredo foca a relação ambígua entre Maria e sua assistente, Valentine (Kristen Stewart), durante a preparação da peça. O tom do longa, aliás, é justamente a ambiguidade: sua montagem amplia a sensação de dúvida, confundindo os diálogos da peça com os pensamentos reais das duas. Se Valentine simpatiza com a submissa Helena, Maria só consegue ver interesse em Sigrid e em sua juventude. Com relutância, Maria acaba amadurecendo num filme que, embora sóbrio, tem um quê de sonho. Rafael Abreu

