Abdellatif Kechiche ganha retrospectiva no CCSP

Mostra Diretor: Abdellatif Kechiche

O Centro Cultural São Paulo faz, a partir do dia 26, uma retrospectiva de todos os filmes do diretor franco-tunisiano Abdellatif Kechiche, cujo ‘Azul É a Cor Mais Quente’ (2013) ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Com sessões diárias desse filme que é seu mais famoso, a mostra inclui ainda média-metragens como ‘Suor’ (2008) e longas como ‘Vênus Negra’ (2010.)

5ª (26):

15h – Vênus Negra (2010).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

18h10 – Suor (2008).

19h – Azul é a Cor Mais Quente (2013).

19h30 – O Segredo do Grão (2007).

Serviço: Centro Cultural São Paulo (CCSP). R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, metrô Paraíso, 3397 4002. R$ 1