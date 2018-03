A voz do Bob Esponja

NO CINEMA| mistura animação com atores reais

Dublador do Calça Quadrada há quase 15 anos, Wendel Bezerra (foto abaixo) concedeu uma entrevista ‘reveladora’. Em clima de fantasia, falou ao público infantil sobre o personagem e deu detalhes de Bob Esponja: Um Herói Fora D’água, estreia da Nickelodeon que mistura animação com atores.

Como você conseguiu a vaga para dar voz ao Bob Esponja?

Fiz um teste e creio que Bob me escolheu por eu possuir talentos culinários como ele, que é um chapeiro de primeira grandeza. Além disso, creio que também me achou apto para transmitir suas emoções para o português.

Por que, na sua opinião, o desenho é tão visto pelos adultos?

Ele tem a nostalgia dos desenhos antigos. Me lembra Pica-Pau. Tem um humor latente, uma memória afetiva. Sem armas, lutas, robôs E sem violência.

E como está o novo filme?

Achei bem melhor que o primeiro. Tem humor o tempo todo. E há novos elementos já que a turma sai da água pela primeira vez. Tudo para proteger a Fenda do Biquíni.

Dizem que nesse filme, Bob se une ao inimigo Plankton.

Sim, quando os objetivos são maiores que as vontades pessoais é preciso união e trabalho em equipe.

E qual foi esse objetivo?

Encontrar a fórmula ultrassecreta do hambúrguer de siri que fora roubada pelo pirata (Antonio Banderas).

Ouvi dizer que você conhece a tal receita. É verdade? Eu conheço sim, mas não espalhe. Conforme as normas do Estatuto dos Funcionários do Siri Cascudo eu não posso compartilhá-la com ninguém.