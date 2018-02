'A Teoria de Tudo' fala sobre o primeiro casamento de Stephen Hawking

Celso Filho

Somente a genialidade do astrofísico Stephen Hawking já valeria uma adaptação para o cinema. A Teoria de Tudo, porém, vai além dos feitos para a ciência e aborda a emocionante história de superação de uma doença degenerativa.

Adaptado do livro autobiográfico de Jane Wilde, primeira mulher do cientista, o longa tem foco na relação conjugal, que começou em Cambridge, onde eles se conheceram na década de 1960. Não por acaso, os intérpretes do casal – Eddie Redmayne e Felicity Jones – estão entre os preferidos para os Oscar de Melhor Ator e Melhor Atriz. Ele, aliás, já levou o Globo de Ouro.

O filme começa antes do diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica (que ele receberia aos 21 anos), mostrando o início de um relacionamento que duraria até 1991. Nessa história, a personagem de Jane é tão importante quanto o de Hawking. Foi ao lado dela que o cientista superou os dois anos a mais de vida – prazo dado inicialmente pelos médicos – e construiu uma brilhante carreira acadêmica.

Conhecido por seu trabalho no documentário ‘O Equilibrista’, o diretor James Marsh faz de ‘A Teoria de Tudo’ mais do que uma biografia, a história de um romance e seu amadurecimento.