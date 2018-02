‘A tempestade’, de Shakespeare, está entre as estreias de teatro

Confira quatro peças que chegam a São Paulo a partir de hoje (21/8)



FOTO: João Caldas/divulgação

1) A Tempestade

Em sua quinta direção para uma obra de Shakespeare, Gabriel Villela dirige a peça. Por muitos considerado o último texto do dramaturgo britânico, a peça faz referência a criações anteriores do próprio Shakespeare e conta a história de Próspero, duque de Milão, que sonha em devolver o trono que lhe foi usurpado à sua filha Miranda. Exilado em uma ilha, ele conta com a ajuda de Caliban, um escravo, e Ariel, um espírito do ar. Na atual montagem, Celso Frateschi (foto acima) vive Próspero, acompanhado por Helio Cicero (Caliban) e Chico Carvalho (Ariel). Como em todos os trabalhos de Villela, a música ao vivo é elemento fundamental. Em cena, os atores tocam e cantam canções populares brasileiras que falam das águas de rios e mares. 90 min. 12 anos.Tucarena. R. Monte Alegre, 1.024, 3670-8453. Estreia hoje (21). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 70. Até 22/11.

2) O Beijo no Asfalto

O texto de Nelson Rodrigues ganha montagem do Grupo de Segunda, primeiro coletivo formado na Cia. das Artes. O enredo aborda a forma sensacionalista como fatos cotidianos são retratados pela mídia. Dir. Jair Aguiar. 12 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Estreia 4ª (26). 4ª e 5ª, 21h. R$ 40. Até 15/10.

FOTO: José de Holanda/divulgação

3) Até que Deus É um Ventilador de Teto

O novo espetáculo dos Parlapatões conta a história de um jornalista que lida com a hipótese de um velho senhor, vendedor de balas no semáforo, ser um deus. A direção é de Pedro Granato. 60 min. 14 anos. Sesc Pompeia (40 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia 5ª (27). 5ª a sáb., 21h; dom., 19h. R$ 7,50/R$ 25. Até 13/9.



4) A Inocência do que Eu (Não) Sei

A Companhia de Teatro Heliópolis leva aos palcos o texto de Maria Miss, criado a partir de pesquisas em escolas da região em que o grupo teatro está instalado. Dir. Miguel Rocha. 90 min. 14 anos. Casa de Teatro Maria José de Carvalho (80 lug.). R. Silva Bueno 1.533, Ipiranga, 2060-0318. Estreia sáb. (22). Sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 4/10.