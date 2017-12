‘A Paixão de JL’ é documentário sobre artista Leonilson

Vencedor do festival É Tudo Verdade do ano passado, A Paixão de JL tem uma relação especial tanto com a carreira do artista José Leonilson quanto com a do diretor Carlos Nader. Para Nader, significou ganhar pela terceira vez o prêmio do importante evento de documentários, consolidando ainda mais sua reputação. Para Leonilson, é mais um marco num movimento que tem resgatado o interesse no artista nos últimos anos.

O longa se articula a partir de um diário falado do cearense, que começou a gravar fitas com pensamentos íntimos e episódios de sua vida aos 33 anos. Três anos mais tarde, morreria de Aids.

O resultado é um documentário poético, que situa a voz do artista entre suas obras, entremeadas com cenas de filmes que cita nas gravações e imagens que dão o contexto histórico e político da época que tanto o intrigou.